La visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, a la Casa Blanca tras siete años, confirmó al país árabe como un aliado estratégico clave de Estados Unidos fuera de la OTAN y subrayó su creciente influencia en la región de Oriente Medio.

Tal viaje resultó en un paquete de armas multimillonario y un pacto de defensa estratégica diseñado para reforzar el arsenal de Riad frente a sus rivales regionales.

El acuerdo, destinado al mayor comprador de armas estadounidenses, incluye un premio largamente esperado: la entrada al exclusivo club de operadores del F-35, el caza furtivo más avanzado fabricado en Estados Unidos, hasta ahora limitado en Oriente Medio solo a Israel.

“Venderemos F-35”, declaró el presidente de EE.UU., Donald Trump, refiriéndose a Riad como un “gran aliado” junto a Israel. La luz verde al tratado, pese a las advertencias del Pentágono sobre riesgos de espionaje chino, ha desatado un intenso debate.

Tel Aviv también expresó su descontento, aunque de manera contenida, exigiendo que el trato se condicione al establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre Israel y Arabia Saudí.

Ahora bien, la joya de la corona del contratista estadounidense Lockheed Martin, el F-35, no es un avión de guerra convencional. Con revestimientos furtivos que lo hacen casi invisible al radar, sensores avanzados y sistemas de guerra electrónica capaces de neutralizar las defensas enemigas, este caza ha redefinido el combate aéreo moderno.

Israel desplegó escuadrones de F-35 en su guerra de 12 días contra Irán a principios de este año para atacar instalaciones nucleares.

Arabia Saudí, que en ocasiones se ha visto sobrepasada por ataques de drones y misiles de los hutíes con base en Yemen y también de Irán, planea adquirir hasta 48 F-35 para modernizar su envejecida flota de F-15, fabricados en Estados Unidos, y los Typhoon europeos.

El precio de un solo F-35 oscila entre 80 millones y 110 millones de dólares, dependiendo de su variante y características adicionales.

Gokhan Ereli, coordinador de Estudios del Golfo en el Centro de Estudios de Oriente Medio (ORSAM, por sus siglas en inglés) con sede en Ankara, considera que esta adquisición representa un cambio radical para las capacidades de disuasión de Riad.

“Si Arabia Saudí recibe estos aviones, obtendrá superioridad aérea no solo contra Irán, sino también contra otros actores en el Golfo y Oriente Medio”, señaló Ereli en diálogo con TRT World.

Comparó esta ventaja táctica con el reciente dominio de Israel sobre Irán, donde los F-35 penetraron el espacio aéreo iraní sin ser detectados.

Indicó que incluso el solo hecho de poseer estas aeronaves podría actuar como un elemento disuasorio para que Irán no ataque a las naciones del Golfo.

Ryan Bohl, analista senior de Oriente Medio en RANE Network, una empresa global de inteligencia de riesgos, afirmó a TRT World que el acuerdo pondrá a Irán aún más en desventaja frente a la fuerza aérea de Arabia Saudí.

Sin embargo, advirtió que el arsenal iraní de drones baratos, misiles balísticos y de crucero aún podría superar a los F-35 en un ataque masivo de saturación.

“Si los iraníes inician un ataque de enjambre o lo combinan con un ataque a gran escala de misiles balísticos y de crucero contra Arabia Saudí, entonces el F-35 no es necesariamente un cambio radical contra el arsenal actual de Irán”, indicó Bohl.

Por su parte, Mauro Gilli, profesor de estrategia militar y tecnología en la Escuela Hertie de Berlín, señaló que Israel y Arabia Saudí compartieron durante años un objetivo similar respecto a la amenaza iraní. “Ahora, sin embargo, la amenaza iraní ha desaparecido en su mayoría. Entonces la pregunta es: ¿cómo evolucionará el equilibrio de poder en la región?”. Gilli concluyó que la adquisición de F-35 por parte de Arabia Saudí “no cambiaría mucho” mientras Riad y Tel Aviv no se enfrenten en hostilidades directas.

La ventaja militar cualitativa de Israel