“Una trampa política”: así calificaron varios grupos de resistencia palestinos la posibilidad de una tregua en Gaza que no contemple garantías sólidas sobre el fin del genocidio de Israel en el enclave. A través de un comunicado difundido por Hamás, la coalición de las Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas señaló que cualquier alto el fuego sin condiciones que apunten a terminar la brutal ofensiva, retirar por completo las tropas israelíes, suspender el bloqueo y reconstruir el enclave afianzaría la ocupación.

El comité señaló este martes que había revisado los reportes sobre una nueva propuesta de Israel para un cese del fuego, que exige el desarme de la resistencia palestina y la entrega de rehenes israelíes. Sin embargo, destacaron que las condiciones no plantean garantías para detener el genocidio en Gaza ni asegurar una retirada completa del enclave.

En ese sentido, el comunicado de los grupos palestinos condenó el énfasis en las "armas defensivas rudimentarias" de la resistencia, mientras que Estados Unidos suministra a Israel "armas letales y bombas pesadas lanzadas sobre nuestro pueblo indefenso".

Justamente, la coalición acusó a Israel de orquestar una “gran maniobra de engaño” al centrar la atención en desarmar a la resistencia, que sostuvo es la “víctima”, mientras evade un acuerdo en tres fases que los palestinos ya habían aceptado y cumplido.

Ante la posibilidad de que una eventual tregua sin garantías suficientes perpetúe la ocupación israelí, la coalición instó a los mediadores y a la comunidad internacional a presionar a Tel Aviv, conocido por incumplir históricamente los acuerdos.

Las declaraciones de las facciones palestinas se dan en medio de un intento por avanzar en las negociaciones hacia una tregua. Este lunes, medios egipcios informaron que El Cairo envío a Hamás una propuesta de Israel con el objetivo de alcanzar un cese del fuego permanente en Gaza. La organización palestina confirmó en su momento que evaluaba cuidadosamente dicha propuesta.

Relacionado TRT Global - Propuesta de Israel para tregua en Gaza “cruza línea roja” de Hamás: exige “desarme”

Presión sobre Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había declarado este martes que había “intensas negociaciones” para asegurar la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, según un comunicado de su oficina, citado por el periódico Maariv. Mientras tanto, aumenta la presión pública en su contra, luego de que rompiera un acuerdo de alto el fuego y reanudara la ofensiva en el enclave.

Así, miles de israelíes, incluidas las familias de los rehenes, protestan cada día contra él, acusándolo de bloquear un alto el fuego por intereses políticos.

A pesar de ello, Netanyahu declaró ante las fuerzas militares en Gaza que “Hamás seguirá sufriendo golpe tras golpe”. Según un comunicado, el mandatario insiste en la liberación de los rehenes israelíes y en “lograr todos sus objetivos” bélicos.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró este miércoles que no se permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, a pesar de que la catástrofe humanitaria sigue agravándose.

También añadió que las fuerzas del ejército permanecerán en “zonas de seguridad” dentro de Gaza “como un colchón entre el enemigo y las comunidades israelíes, ya sea en una situación temporal o permanente”, admitiendo que el ejército “no está evacuando las zonas que han sido despejadas y tomadas”.

Mientras se estima que quedan 59 rehenes israelíes en Gaza, de los cuales 24 estarían vivos, más de 9.500 palestinos continúan detenidos en cárceles israelíes. En un fuerte contraste, enfrentan torturas, hambre y negligencia médica, lo que ha provocado múltiples muertes, según organizaciones de derechos humanos tanto palestinas como israelíes.