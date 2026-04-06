Pese a que se multiplican las voces que advierten sobre ataques a infraestructuras energéticas en Irán, EE.UU. e Israel dirigieron este lunes nuevos bombardeos contra plantas petroquímicas. El complejo South Pars, uno de los más grandes del país, reportó explosiones, y horas después aviones atacaron una segunda planta, esta vez cerca de la ciudad de Shiraz.

La agencia Fars informó que se registraron explosiones en South Pars tras el ataque, mientras que la agencia semioficial Mehr indicó que los bombardeos alcanzaron instalaciones petroquímicas en Asaluyeh, incluidas las plantas Jam y Damavand. El mega yacimiento South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas natural conocida del mundo, es compartido entre Irán y Qatar.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el ataque en Asaluyeh y aseguró que se trató de la mayor instalación petroquímica del país. Katz afirmó que las instalaciones atacadas representan cerca del 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán y que “ya no están operativas”.

Un vicegobernador de la provincia de Bushehr –donde está ubicada la planta– confirmó que varias unidades de producción petroquímica resultaron dañadas en el nuevo ataque contra la Zona Económica Especial de Energía South Pars. Añadió que el alcance de los daños está bajo investigación y que, hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Israel ya había llevado a cabo un ataque similar el sábado contra la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, en el suroeste del país. Según un funcionario local iraní, el bombardeo dejó cinco muertos.

El mes pasado, Israel también atacó instalaciones de gas en la Zona Económica Especial South Pars, en Asaluyeh. El presidente Donald Trump afirmó entonces que Estados Unidos no estaba al tanto de ese ataque y sostuvo que Tel Aviv no volvería a golpear ese campo gasífero.

Más tarde, en relación con el ataque a la planta cerca de Shiraz, las autoridades locales informaron que el objetivo fue un complejo en Marvdasht. “Tras el ataque al complejo petroquímico en Marvdasht… el incendio ha sido contenido”, señalaron en un comunicado difundido por la agencia Fars, que reportó “daños menores”.

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OIEA advierte sobre ataques cerca de plantas nucleares

Por otra parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó impactos recientes de ataques militares cerca de la central nuclear de Bushehr, aunque aclaró que la planta no sufrió daños.