TÜRKİYE
Türkiye: No han aumentado los cruces fronterizos ilegales en medio del conflicto Israel-Irán
Las Fuerzas Armadas de Türkiye continuarán implementando proactivamente todas las medidas de seguridad necesarias ante posibles movimientos migratorios, según el portavoz del Ministerio de Defensa.
Las Fuerzas Armadas de Türkiye mantienen sus actividades de seguridad fronteriza para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del país. / AA
20 de junio de 2025

Türkiye no ha registrado un aumento en los cruces fronterizos ilegales en medio de los enfrentamientos entre Israel e Irán, informó este jueves el Ministerio de Defensa Nacional del país. 

Además, las Fuerzas Armadas turcas continuarán adoptando de forma proactiva todas las medidas de seguridad necesarias ante posibles movimientos migratorios, declaró el portavoz del ministerio, Zeki Akturk.

Solo en la última semana, cinco terroristas de la organización PKK que huían de escondites en el norte de Iraq y Siria se entregaron, informó Akturk durante una rueda de prensa en la capital, Ankara.

Agregó que se incautó una gran cantidad de armas, municiones y diversos materiales en cuevas, refugios y escondites terroristas durante una operación, dejándolos inutilizables.

Akturk señaló que las Fuerzas Armadas de Türkiye mantienen sus operaciones, misiones de búsqueda y limpieza, y actividades de seguridad fronteriza para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del país.

Los terroristas del PKK se esconden frecuentemente en el norte de Iraq, cerca de la frontera turca, para planear ataques en suelo turco.

En los últimos años, Türkiye ha logrado derrotar con éxito al grupo terrorista PKK tanto dentro como fuera del país, con un número creciente de miembros abandonando la organización y rindiéndose ante las fuerzas turcas. Estos desertores pueden acogerse a las disposiciones del derecho penal turco.

En su campaña terrorista de casi 40 años contra Türkiye, el PKK —catalogado como una organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea— ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluyendo mujeres, niños y bebés.

Israel lleva a la región al caos



“A medida que se intensifican las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, Israel ha lanzado un ataque ilegal contra nuestro vecino Irán, poniendo una vez más en peligro la estabilidad y la paz regional”, declaró Akturk.

Condenando los ataques de Tel Aviv contra Teherán, subrayó que el desprecio de Israel por el derecho internacional en sus recientes ofensivas contra Gaza, Líbano y ahora Irán revela claramente su intención de escalar los conflictos.

Añadió que la postura agresiva de Israel, sin límites, está sumiendo a la región en el caos y sus ataques deben cesar de inmediato, pues están provocando una grave inestabilidad en Oriente Medio.

“Israel debe cesar de inmediato la retórica y los ataques que puedan agravar aún más el conflicto”, señalaron también fuentes del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, en referencia al actual conflicto entre Tel Aviv y Teherán.

Las fuentes indicaron que los informes sobre supuestas violaciones del espacio aéreo turco por parte de aviones israelíes, durante el primer día de bombardeos contra Irán son inexactos. Y enfatizaron que desde el inicio todos los movimientos aéreos han sido vigilados de cerca.

Ante la posibilidad de una violación del espacio aéreo por parte de aviones israelíes, se desplegaron aeronaves de alerta que iniciaron misiones de patrullaje dentro del espacio aéreo turco, agregaron las fuentes.

Las fuentes subrayaron que, con el inicio de los ataques aéreos de Israel, se intensificaron las medidas para proteger “nuestro espacio aéreo y nuestras fronteras”.

“Las políticas agresivas de Israel hacia Gaza, Líbano, Siria e Irán desestabilizan aún más los ya frágiles equilibrios en la región”, añadieron las fuentes.

Las Fuerzas Armadas de Türkiye, una de las más modernas, respetadas y poderosas del mundo, siguen decididas y capacitadas para defender al país y a su pueblo, ahora y en el futuro, concluyeron.

Defensa aérea de Türkiye



Las fuentes del ministerio agregaron que continúan los esfuerzos por mantener la defensa aérea y antimisiles de Türkiye como un sistema integral y en múltiples capas.

Además de los sistemas nacionales de radar y defensa aérea, se trabaja para reforzar las capacidades de mando y control. Se han adoptado medidas para garantizar que las unidades de defensa aérea y los sistemas de armas mantengan el más alto nivel de preparación, agregaron las fuentes.

Al asegurar que las Fuerzas Armadas turcas están en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con tecnología de punta y personal altamente calificado para proteger las fronteras del país, las fuentes enfatizaron que no existe ningún movimiento migratorio incontrolado. En esa línea sostuvieron que se trata de desinformación y que no existe ningún dato ni confirmación oficial sobre una migración masiva hacia Türkiye.

Las fuentes del ministerio enfatizaron que Türkiye mantiene su capacidad de asegurar las fronteras, y responder ante posibles crisis humanitarias al más alto nivel, en coordinación con las instituciones estatales pertinentes.

“Türkiye actúa de manera controlada y ordenada como un país que apoya la estabilidad regional y cumple con sus responsabilidades humanitarias”, puntualizaron.


FUENTE:TRT Español y agencias
