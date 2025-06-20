Türkiye no ha registrado un aumento en los cruces fronterizos ilegales en medio de los enfrentamientos entre Israel e Irán, informó este jueves el Ministerio de Defensa Nacional del país.

Además, las Fuerzas Armadas turcas continuarán adoptando de forma proactiva todas las medidas de seguridad necesarias ante posibles movimientos migratorios, declaró el portavoz del ministerio, Zeki Akturk.

Solo en la última semana, cinco terroristas de la organización PKK que huían de escondites en el norte de Iraq y Siria se entregaron, informó Akturk durante una rueda de prensa en la capital, Ankara.

Agregó que se incautó una gran cantidad de armas, municiones y diversos materiales en cuevas, refugios y escondites terroristas durante una operación, dejándolos inutilizables.

Akturk señaló que las Fuerzas Armadas de Türkiye mantienen sus operaciones, misiones de búsqueda y limpieza, y actividades de seguridad fronteriza para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del país.

Los terroristas del PKK se esconden frecuentemente en el norte de Iraq, cerca de la frontera turca, para planear ataques en suelo turco.

En los últimos años, Türkiye ha logrado derrotar con éxito al grupo terrorista PKK tanto dentro como fuera del país, con un número creciente de miembros abandonando la organización y rindiéndose ante las fuerzas turcas. Estos desertores pueden acogerse a las disposiciones del derecho penal turco.

En su campaña terrorista de casi 40 años contra Türkiye, el PKK —catalogado como una organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea— ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluyendo mujeres, niños y bebés.

Israel lleva a la región al caos





“A medida que se intensifican las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, Israel ha lanzado un ataque ilegal contra nuestro vecino Irán, poniendo una vez más en peligro la estabilidad y la paz regional”, declaró Akturk.

Condenando los ataques de Tel Aviv contra Teherán, subrayó que el desprecio de Israel por el derecho internacional en sus recientes ofensivas contra Gaza, Líbano y ahora Irán revela claramente su intención de escalar los conflictos.

Añadió que la postura agresiva de Israel, sin límites, está sumiendo a la región en el caos y sus ataques deben cesar de inmediato, pues están provocando una grave inestabilidad en Oriente Medio.