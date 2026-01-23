El ministerio de Salud de Siria anunció el fin de la emergencia sanitaria en Alepo, Deir Ezzor y Raqqa, y confirmó el paso a una fase de recuperación tras los recientes avances militares de las fuerzas gubernamentales en el norte y el noreste del país.

El anuncio, realizado el viernes, llegó después de que el Ejército sirio informara de que había tomado el control del este de la campiña de Alepo y de las provincias de Deir Ezzor y Raqqa, tras varios días de enfrentamientos con los terroristas del YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK.

En un comunicado, el ministerio explicó que la nueva etapa se centrará en la restauración de los servicios sanitarios esenciales, con prioridad para la atención primaria, los programas nacionales de vacunación, la salud maternoinfantil y la atención a las personas mayores.

Garantizar una “transición fluida”

Como parte de la respuesta de emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia del ministerio realizó visitas de campo a Alepo, Deir Ezzor, Raqqa y la localidad de Deir Hafer para evaluar la situación sobre el terreno, apoyar al personal médico de primera línea y reforzar la coordinación con las autoridades sanitarias locales.

El objetivo, señaló el ministerio, es garantizar una “transición fluida” de la respuesta de emergencia hacia una recuperación sostenible, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia sanitaria reforzada en las zonas afectadas.