El sábado, en medio de la impactante cuarta edición del foro anual NEXT 2025, organizado por TRT World Forum en Estambul, una voz serena pero poderosa se abrió paso entre el público: era Lina Abojaradeh, una artista, poeta y activista palestina, cuya obra habla el lenguaje de la resistencia, la resiliencia y la empatía radical.

“Durante los últimos 15 años”, contó Abojaradeh a TRT World, “he usado el arte como una forma de resistencia para contar mi historia como palestina, y también la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo”.

Con poesía, murales, cómics y otras formas multimedia, su trabajo trasciende las barreras del idioma y la geografía, llegando al público a un nivel profundamente emocional.

“Lucha contra ellos con tu poesía”

Recordando una tradición profética dentro del islam, Abojaradeh traza una línea histórica que conecta su obra con el legado espiritual del arte como desafío. “Creo que la persona más grande fue el Profeta Muhammad (la paz sea con él), y él dijo ‘ahjuhum’ a su compañero Hassan bin Thabit, lo que significaba: lucha contra ellos con tu poesía”.

Bin Thabit fue un poeta árabe conocido por sus versos en defensa del Profeta.

“Una imagen vale más que mil palabras. Esta es parte de nuestra herencia: usar las palabras y el arte para combatir la opresión”, afirmó.

En una era saturada de titulares y cifras, Abojaradeh cree que el arte tiene la capacidad única de obligar a las personas a detenerse. “Cuando usas una pintura o un proceso artístico que despierta empatía, creo que tiene un impacto mucho mayor que simplemente escuchar una cifra de muertos o leer un titular en las noticias”, explicó.

“El arte nos da un espacio para detenerse, para sentir, para reconocer la humanidad de quienes sufren.”

“Creo que es un privilegio haber nacido palestina”

Su identidad, afirma, está en el corazón de su camino. “Creo que es un privilegio haber nacido palestina”, dice con firmeza. “No solo me da fortaleza y convicción, sino que también me permite ver el mundo desde una perspectiva empática”.

Esa empatía, dice, se extiende a otros pueblos oprimidos. “Otros pueblos indígenas en el mundo sufren lo mismo que los palestinos: bajo los mismos sistemas de opresión, bajo la misma supremacía blanca. Eso me hizo ser consciente del sufrimiento global y de cómo puedo ayudar a aliviarlo”.

Consultada sobre la esperanza en medio de la violencia y el desplazamiento que enfrenta su pueblo, Abojaradeh trazó una reflexión anclada en la continuidad histórica. “Hay quienes piensan que este conflicto comenzó el 7 de octubre o incluso en 1948”, señaló. “Pero esto lleva más de 100 años de colonialismo occidental: primero británico, luego sionista. Lo que nos mantiene hoy en pie, hablando de Palestina, es el trabajo de los artistas que han mantenido viva esta causa”.

Para ella, esa es la esencia de la resistencia artística. “Los artistas avivan el fuego y lo mantienen encendido para la siguiente generación. A través de mi arte, siento la responsabilidad de transmitir estos valores, esta fuerza, para que continúe hasta que Palestina sea liberada”.