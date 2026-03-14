La segunda tanda de documentos relacionados con Epstein, publicada a principios de marzo, podría haber sido una de las mayores historias políticas del año.

Al contener supuestos materiales de entrevistas del FBI que algunos interpretaron como alegaciones de conducta sexual indebida por parte de un presidente estadounidense en ejercicio, Donald Trump, parecían destinados a dominar los titulares durante semanas.

Sin embargo, la historia se desvaneció en apenas 48 horas, justo cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, que acapararon la atención mundial.

La caída en el interés público es medible.

Los datos de Google Trends que rastrean las búsquedas mundiales de “archivos Epstein” durante los últimos tres meses muestran un aumento sostenido hasta finales de enero y febrero, alcanzando su punto máximo en torno a los momentos de las grandes revelaciones.

Sin embargo, en los últimos días de febrero, la tendencia cae bruscamente, con búsquedas que descienden en una caída casi vertical.

Los archivos de marzo fueron, en casi todos los aspectos, más dañinos políticamente que los anteriores. Sin embargo, la nueva tanda de documentos publicada el 5 de marzo, que incluía documentos que el Departamento de Justicia había retenido previamente de manera indebida, recibió apenas una fracción de la cobertura que acogió la divulgación masiva del 30 de enero.

El principal motor de los ataques en todo Oriente Medio es fundamentalmente la necesidad de impedir la exposición completa de los archivos de Epstein, según Ulvi Keser, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional Final.

“La historia estadounidense ha sido durante mucho tiempo una historia de conspiraciones. Si repasas 200 años de ella, sencillamente no encontrarás otro país donde haya habido tantos intentos de asesinato contra presidentes en ejercicio”, declara Keser a TRT World.

“Estados Unidos había pasado meses, incluso años, dudando sobre cualquier ataque contra Irán, incapaz de evaluar con precisión las capacidades militares iraníes, utilizando Ucrania como campo de pruebas para medir la fortaleza militar de Rusia, y de manera similar empujando a Israel hacia adelante en Oriente Medio para tantear las defensas de Irán, sin obtener los resultados que buscaba”.

“Estados Unidos aún tenía serias interrogantes sobre Irán. Y entonces, de repente, lanza estos ataques extraordinariamente audaces en la región. Eso solo ya te dice que hay algo más ocurriendo bajo la superficie”, añade Keser.

¿Coincidencia o cálculo?

La idea de que la escalada militar puede funcionar como herramienta de gestión de noticias internas no es una teoría marginal. En ciencias políticas tiene un nombre: guerra diversiva , y cuenta con una historia bien documentada.

Durante décadas, los politólogos han descrito cómo los líderes que enfrentan presión interna, escándalos, ansiedad económica o índices de aprobación en caída libre pueden recurrir a la acción militar exterior para reencuadrar la conversación pública.

Algunos analistas argumentan ahora que la guerra con Irán se ajusta a este patrón con una precisión incómoda.

El profesor Keser cree que parte de la explicación puede residir en los archivos de Epstein.