Trump: Irán quiere un acuerdo y la “armada” de EE.UU. es mayor que la del operativo en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evita aclarar si repetiría una operación al estilo Venezuela en caso de no lograr un acuerdo con Irán.
Imágen de archivo de Donald Trump / Reuters
hace 18 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que Teherán quiere cerrar un acuerdo para evitar una acción militar y subrayó que la “armada” estadounidense desplegada cerca de Irán es incluso mayor que la que, según dijo, envió para secuestrar al líder de Venezuela.

“Tenemos una gran armada, una flotilla, llámela como quiera, que se dirige ahora mismo hacia Irán, incluso más grande que la que teníamos en Venezuela”, declaró el mandatario republicano a los periodistas el viernes desde el Despacho Oval.

“Con suerte, llegaremos a un acuerdo. Si alcanzamos un acuerdo, eso es bueno. Si no lo alcanzamos, ya veremos qué ocurre”.

Preguntado sobre si había dado a Irán un ultimátum para pactar sobre su programa nuclear, los misiles balísticos y otros asuntos, Trump respondió que “sí lo he hecho”, aunque matizó que “solo ellos lo saben con certeza”. No obstante, citó lo que describió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes como una prueba de que Teherán estaría dispuesto a cumplir.

“Puedo decir esto: sí quieren llegar a un acuerdo”, insistió Trump.

El presidente evitó precisar si, en caso de no alcanzarse un pacto, contempla repetir una operación similar a la de Venezuela, en la que fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente Nicolás Maduro.

“No quiero hablar de nada relacionado con lo que estoy haciendo en el ámbito militar”, concluyó.

FUENTE:TRT World
