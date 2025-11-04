En medio de la hambruna, la muerte y la devastación con las que Israel sigue asfixiando a Gaza pese al acuerdo de alto el fuego , Estados Unidos parece haber puesto sus ojos en un mecanismo para gobernar ampliamente el enclave, de acuerdo a un reporte del medio Axios. Según la publicación, Washington ha distribuido entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de resolución que busca crear y establecer una fuerza de seguridad internacional en el territorio palestino, con un mandato de al menos dos años.

Axios indicó que el documento –designado como “sensible pero no clasificado”– le otorga a EE.UU. y a otros países participantes una amplia facultad para gobernar Gaza, según una copia a la que tuvo acceso.

Además, un funcionario estadounidense dijo en conversación con el medio que este plan servirá de base para las negociaciones que tendrán próximamente los miembros del Consejo de Seguridad, tras las que se votará para establecer la denominada Fuerza Internacional de Seguridad (ISF, por sus siglas en inglés) durante las próximas semanas, y así poder desplegar las primeras tropas en enero de 2026.

Según Axios, el funcionario añadió que la ISF será una “fuerza de implementación y no una fuerza de mantenimiento de la paz”, en la que participarán tropas de varios países y se establecerá en consulta con la “Junta de Paz” de Gaza. El borrador también exige que esta junta permanezca en funciones al menos hasta finales de 2027, reportó el medio.

La FIS "estabilizaría el entorno de seguridad en Gaza garantizando el proceso de desmilitarización del territorio, incluyendo la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales", se lee en el borrador citado por Axios. Y añade que esta fuerza asumirá "las tareas adicionales que sean necesarias" en apoyo del acuerdo de Gaza.

La advertencia de Türkiye





Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó que múltiples países decidirán sobre el despliegue o no de fuerzas internacionales en Gaza , dependiendo de los términos de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. "Los países con los que hemos hablado nos han dicho lo siguiente: decidirán si envían tropas o no en función del contenido de la resolución que se espera en el Consejo de Seguridad", explicó Fidan durante una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegaron luego de que presidiera en Estambul un encuentro de alto nivel sobre la situación de Gaza, en el que participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Jordania, así como representantes de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Enfatizando en que diversas conversaciones y esfuerzos todavía están en desarrollo, Fidan reveló que hay un aspecto clave al que apuntaron diferentes países: la creación de una fuerza cuyo mandato y legitimidad se definan en el marco de una resolución de consejo. En esa línea, explicó que en el proceso de definición de dicha fuerza primero debe alcanzarse un consenso general sobre un borrador, y luego este debe ser aprobado por el consejo sin veto por parte de sus miembros permanentes. Añadió que Türkiye y los países socios continúan sus esfuerzos en cada etapa del proceso.

Fidan también destacó que las declaraciones del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sobre el tema "demuestran claramente" que Ankara está dispuesta a intensificar sus esfuerzos por la paz y a realizar los sacrificios necesarios. "Sin embargo, también es importante que los documentos y el marco resultantes sean, francamente, de una naturaleza que podamos respaldar. Por lo tanto, nuestros contactos y esfuerzos diplomáticos en este asunto continúan", agregó.

Ahora bien, el futuro de Gaza debe estar liderado por los palestinos y evitar cualquier sistema nuevo de tutelaje, plantearon Türkiye y seis países de mayoría musulmana que asistieron a la reunión de Estambul este lunes.