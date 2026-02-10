Venezuela atraviesa una etapa política compleja desde la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace más de un mes. En medio de un proceso oficial de “reconciliación” –que combina reformas económicas, acercamiento a Washington y una ley general de amnistía –, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró este lunes que no se prevén elecciones presidenciales en “este período inmediato” con el objetivo de priorizar la "estabilidad". Ahora bien, horas antes de la declaración, una nueva controversia emergió en el país, luego de que autoridades detuvieran nuevamente al exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, horas después de su excarcelación el domingo. De fondo, además, quedó en pausa la aprobación final del proyecto de amnistía, cuyo debate definitivo se aplazó en el Legislativo.

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato", afirmó Rodríguez durante una entrevista con Newsmax, un medio internacional de la órbita del presidente de EE.UU., Donald Trump. El líder de la Asamblea Nacional, quien además es hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, destacó que el objetivo es garantizar primero la “estabilidad para Venezuela”, así como su “reconciliación”.

Sin embargo, sí dejó abierta la posibilidad de convocar comicios si se “logra avanzar en la estabilización nacional” y se alcanza “un acuerdo con todos los sectores de la oposición”. De hecho, al referirse sobre la ley de amnistía que debate la Asamblea Nacional añadió que a través de esa medida “estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país".

Relacionado TRT Español - Asamblea de Venezuela aprueba la ley de amnistía en primer debate: "Por la paz y la reconciliación"

En su conversación con el periodista Rob Schmitt, Rodríguez también abordó la industria petrolera y los cambios implementados para abrirla a las inversiones extranjeras, sobre todo de EE.UU. Si bien reconoció que Venezuela ha atravesado “dificultades bajo el bloqueo” y que se han cometido “algunos errores”, sostuvo que el momento actual representa una “oportunidad de oro” para avanzar y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado.

“Tenemos una gran posibilidad de trabajar y, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, hay mucho que hacer. Lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas y cosas para la gente de Venezuela”, añadió.

Respecto a la relación con el Gobierno de Trump, Rodríguez señaló que “en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido” y afirmó que existe la posibilidad de construir una relación de “beneficio mutuo”: “Tenemos un futuro brillante por delante”.

Aplazan debate definitivo de la ley de amnistía

También este lunes, la Asamblea Nacional decidió aplazar la sesión que sostendría al otro día para aprobar en el segundo y último debate la Ley de Amnistía General que impulsa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El Parlamento de Venezuela sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes, en la que estaba previsto aprobar la amnistía, y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

La semana pasada, en el primero de los debates necesarios para su aprobación , la Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto por unanimidad, aunque sin hacer públicos aún los artículos que lo componen. Entre las medidas que se han conocido sobre la legislación, estaría suspender la prohibición de postularse a cargos públicos para varias figuras de la oposición, incluida la líder María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025.

Ahora bien, la propuesta de amnistía excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, según explicó el diputado Jorge Arreaza al presentar el texto, que ahora queda a la espera del “sí” definitivo.

Controversia por captura del opositor Guanipa horas después de su excarcelación

En el marco del debate de la ley de amnistía y de las excarcelaciones anunciadas por Jorge Rodríguez desde el pasado 9 de enero , varias figuras de la oposición, incluidas aquellas cercanas a Machado, fueron liberadas. Entre ellos se encontraba el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido nuevamente este domingo, horas después de que quedara en libertad.

El lunes, la Fiscalía de Venezuela informó en un comunicado que le había solicitado a un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada" a Guanipa por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales. La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".

Sin embargo, el abogado de Guanipa, Joel García, reiteró que el tribunal solo estableció la presentación cada 30 días ante la corte y la prohibición de salida del país. "La Fiscalía habla de 'incumplimiento', pero la boleta de excarcelación exige presentarse cada 30 días. Si Guanipa salió ayer, es materialmente imposible incumplir una obligación cuyo plazo ni siquiera ha comenzado", argumentó este lunes en X.

Tras su excarcelación el domingo, Guanipa había participado junto a otros opositores en una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias prisiones para apoyar a los familiares de personas detenidas, según denuncias, por motivos políticos. Además, Guanipa compartió en X memes en alusión a su libertad con una imagen en la que aparece él como Terminator.