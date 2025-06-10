De un barco con ayuda humanitaria rumbo a Gaza a ser deportados por Israel: ese es el giro que dio la travesía de 11 activistas y un periodista a bordo del barco Madleen, perteneciente a la Flotilla de la Libertad. Su objetivo era intentar romper el devastador bloqueo al ingreso de asistencia que Tel Aviv impuso sobre el enclave desde marzo pasado, pero las fuerzas isralíes los interceptaron en aguas internacionales.

La meta de la embarcación, que llevaba suministros humanitarios esenciales, quedó truncada este domingo cuando intentó acercarse a Gaza. Rodeados por las fuerzas israelíes, sus pasajeros fueron detenidos y posteriormente trasladados al aeropuerto Ben Gurión para ser deportados a sus países de origen, según señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel este martes.

La medida tardó muy poco tiempo en implementarse. Algunos de los miembros de la Flotilla de la Libertad ya han sido expulsados de Tel Aviv: la activista sueca Greta Thunberg fue enviada en un vuelo a Francia, tras el cual regresará a Suecia, según publicó el ministerio israelí en su cuenta oficial en X.

Mientras, otros cuatro activistas abandonarán Israel a lo largo de este martes, y los restantes serán llevados a un centro de detención tras negarse a firmar los documentos de deportación, reportó el medio israelí KAN.

En su comunicado de este martes, el ministerio ya había detallado que aquellos que se negaran a firmar su deportación serían “llevados ante una autoridad judicial” para aprobar su expulsión conforme a la ley israelí. Además, destacó que "los cónsules de los países de los pasajeros los recibieron en el aeropuerto".

Tras la operación de Israel contra el Madleen y sus pasajeros este domingo, la Coalición de la Flotilla de la Libertad denunció que las fuerzas israelíes habían “secuestrado” a los activistas en aguas internacionales. También denunciaron que desde entonces se perdió todo contacto con la embarcación. Las imágenes transmitidas en directo mostraban botes israelíes rodeando al Madleen mientras soldados ordenaban a los pasajeros levantar las manos.

La interceptación se produjo después de que Israel lanzara amenazas acerca de que cualquier intento de romper su bloqueo sería considerado “ilegal”.

El barco, que había zarpado el 1 de junio desde Sicilia, Italia, llevaba suministros esenciales para los palestinos que intentan sobrevivir en medio de la hambruna, una crisis humanitaria sin precedentes y más de 20 meses de bombardeos israelíes.

“Negarse a mirar hacia otro lado”





“Las personas de Gaza no son extrañas. Son nuestras hermanas, nuestros hermanos, no menos familia que aquellos a quienes dejamos atrás”, afirmó la activista Yasemin Acar, a bordo del Madleen y radicada en Alemania, a TRT World a través de una conexión satelital inestable antes del asalto israelí a la embarcación.

“Ser humano significa negarse a mirar hacia otro lado. Significa usar cada parte de nosotros mismos —nuestras voces, nuestra fuerza, nuestra presencia— por quienes están siendo silenciados”, dijo. “Y cuando uno cree tan profundamente en algo, rendirse simplemente no es una opción”.

Mientras el barco se acercaba a aguas palestinas, la activista recordó los obstáculos que enfrentó este esfuerzo colectivo. “Finalmente superamos la guerra burocrática e incluso los ataques con drones en Malta. No porque fuera fácil, sino porque creemos en esta misión. Y cuando se cree en algo tan profundamente, rendirse simplemente no es una opción”, dijo Acar.

Esta misión, completamente pacífica y civil, fue uno de los últimos esfuerzos posibles para entregar ayuda a Gaza, donde los palestinos sufren una hambruna desesperante y el desplazamiento masivo no da tregua en medio del genocidio israelí.

La detención a bordo del Madleen: drones y “spray químico”





Cuando el Madleen estaba muy cerca de Gaza, y la expectativa aumentaba, fue recibido con drones y rociado con “un químico blanco”, antes de que las fuerzas israelíes ingresaran a la embarcación y se llevaran a los pasajeros.

A medida que el ejército israelí se aproximaba, los activistas afirmaron que la embarcación fue rociada con una sustancia blanca que causó confusión y redujo la visibilidad. En cuestión de minutos, sus comunicaciones fueron bloqueadas y se escucharon sonidos descritos como “perturbadores” en la radio.

La tripulación del Madleen reportó ardor en los ojos, visión obstruida y caos en los minutos previos a la detención. De hecho, la cofundadora del Movimiento de Solidaridad Internacional, Huwaida Arraf, relató al medio Al Jazeera que dos drones sobrevolaban el barco y rociaron el químico justo antes de que se perdiera comunicación.

“Sabemos que había dos drones sobrevolando que dejaron caer algún tipo de químico sobre el barco. No sabemos qué sustancia era”, señaló. “Algunas personas reportaron que sentían ardor en los ojos. Antes de eso, también se acercaron embarcaciones de manera muy amenazante”.

Aunque Israel no ha confirmado qué sustancia se utilizó, analistas consultados por la Flotilla de la Libertad sugieren que podría tratarse de un agente químico no letal, como gas lacrimógeno, gas pimienta o incluso el líquido pestilente conocido como “skunk”.

Según los testigos, poco después los comandos israelíes abordaron el barco y detuvieron a la tripulación. Los activistas, con chalecos salvavidas, levantaron las manos en señal de rendición. Antes de ser detenidos, se escuchó una voz que les ordenaba arrojar sus teléfonos al mar.