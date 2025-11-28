En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz en la ofensiva entre Ucrania y Rusia, Moscú agradeció este jueves a Türkiye por ofrecerse como sede para conversaciones con Kiev. Tras resaltar la importancia de la disposición de Ankara, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, señaló que cualquier formato de negociación es válido si permite avanzar en soluciones políticas, diplomáticas o humanitarias que generen resultados concretos.
“Siempre valoramos las iniciativas provenientes de países que ofrecen sus sedes para el proceso de negociación o que desarrollan sus mecanismos, modelos y conceptos sobre cómo podría hacerse esto”, indicó Zakharova.
Türkiye ha ofrecido en varias ocasiones ser anfitrión de estas negociaciones, y es uno de los pocos países que realmente lo ha hecho durante los cuatro años de conflicto.
Zakharova indicó que Rusia siempre ha participado en los contactos por el bien de la población, para resolver problemas humanitarios y avanzar hacia la paz, pero alegó que Ucrania no ha tenido una postura positiva. Añadió que Moscú considera que las rondas de Estambul “fueron saboteadas por Kiev”. “Todas nuestras últimas propuestas se han estancado de su lado. Una vez más, al declarar sus intenciones, hicieron exactamente lo contrario o, mejor dicho, no hicieron nada en absoluto”, dijo.
No obstante, subrayó que Moscú siempre expresó su agradecimiento a Türkiye: “Estamos especialmente agradecidos con la parte turca por su hospitalidad y su disposición a ofrecerse como sede para las negociaciones entre Rusia y Ucrania”.
Zakharova señaló que, desde julio, Ucrania ha pausado las negociaciones y no ha respondido a las propuestas de Moscú, incluida la formación de tres grupos de trabajo sobre asuntos políticos, militares y humanitarios. “Tampoco han respondido a la propuesta de elevar el nivel de la delegación”, concluyó.
Türkiye aboga por alto el fuego
En tanto, el Ministerio de Defensa de Türkiye informó este jueves que debe establecerse un alto el fuego entre Rusia y Ucrania antes de que pueda iniciarse cualquier conversación sobre una posible contribución de Ankara a fuerzas internacionales de garantía de seguridad. La declaración se produce tras la sugerencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que una futura fuerza de este tipo podría incluir soldados franceses, británicos y turcos.
En este marco, Ankara, que ha mantenido relaciones equilibradas con Moscú y Kiev desde el inicio de la ofensiva, ha señalado que está abierta a discutir un despliegue de tropas, pero solo si los objetivos y parámetros de la misión están claramente definidos.
“Dondequiera que haya necesidad de paz, seguridad y estabilidad, las Fuerzas Armadas de Türkiye son las primeras en venir a la mente. Esto refleja claramente nuestras capacidades, efectividad, poder disuasorio y la posición respetada de estas fuerzas”, señaló el ministerio, en relación con las posibles misiones turcas en Ucrania como parte de una fuerza de paz multinacional.
“Primero que nada debe establecerse un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Luego, se debe definir un marco de misión con un mandato claro y determinar la contribución de cada país. Las Fuerzas Armadas Turcas están listas para apoyar cualquier iniciativa que traiga seguridad y estabilidad a la región”, añadió.
En la última semana, los gobiernos europeos iniciaron conversaciones a partir de un plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según reportes, presentaron una contrapropuesta, señalando que el documento original implicaba concesiones territoriales y militares por parte de Kiev. Ahora, se indicó que Reino Unido, Francia y Alemania habrían impulsado un nuevo borrador que enfatiza que cualquier acuerdo debe proteger la soberanía de Ucrania, evitar concesiones territoriales, preservar su capacidad de defensa y garantizar la participación europea en la elaboración de futuros acuerdos de seguridad.
Ankara reiteró que su posición permanece sin cambios: ninguna conversación sobre despliegue de tropas puede avanzar sin un alto el fuego, un mandato claramente definido y una división precisa de responsabilidades entre los países participantes.
El ministerio añadió que Türkiye evaluará cualquier iniciativa destinada a reforzar la paz y la estabilidad regionales solo una vez que estos requisitos previos estén completamente cumplidos.