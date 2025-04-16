Los ataques genocidas de Israel en Gaza han matado a más de 1.400 trabajadores de salud desde octubre de 2023, mientras intentaban cumplir su labor de socorro. Así lo informó el Ministerio de Salud del enclave este martes, a través de un comunicado en Telegram, que agregó que “alrededor de 360 (trabajadores) más del sector sanitario permanecen detenidos por Israel”.

Los médicos y personal de emergencia han sufrido de forma desproporcionada el asedio israelí. Aunque los hospitales tienen protección especial bajo el derecho internacional, Tel Aviv los ha bombardeado en múltiples ocasiones.

Los doctores en Gaza se enfrentan a condiciones extremas: cientos han sido asesinados, heridos, detenidos o desaparecidos. Además, Israel ha atacado hospitales, ambulancias y personal médico, con cientos de agresiones reportadas contra centros de salud que han paralizado gravemente los servicios.

El sistema sanitario de Gaza está al borde del colapso. En enero, la Organización Mundial de la Salud informó que sólo 16 de los 36 hospitales funcionaban parcialmente, colapsados por los heridos y sin camas, suministros ni combustible.

Relacionado TRT Global - Sobreviviente de la masacre de 15 paramédicos en Gaza expone las mentiras de Israel

Cirugía a la luz de un iPhone: las condiciones extremas de los médicos en Gaza

En el enclave, los trabajadores de la salud luchan por salvar vidas en condiciones extremas: sin anestesia, sin electricidad y sin agua potable. A diario, se ven obligados a tomar decisiones desesperadas, como realizar amputaciones sin sedación y operar con la luz de los teléfonos móviles, mientras los hospitales colapsan y los ataques israelíes no cesan.

Voluntarios extranjeros, incluidos médicos estadounidenses, han alertado sobre desnutrición e infecciones generalizadas entre los pacientes, así como sobre hospitales que apenas funcionan.