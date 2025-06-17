TÜRKİYE
2 min de lectura
“Brutal, ilegal y abominable’: Türkiye condena a Israel por ataques contra medios de comunicación
Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, denunció el ataque de Israel a la televisión estatal de Irán. Además, criticó a la policía israelí por cortar la transmisión de TRT Arabi en Haifa y usar la fuerza contra sus equipos.
“Brutal, ilegal y abominable’: Türkiye condena a Israel por ataques contra medios de comunicación
El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, calificó de "brutales" los ataques israelíes contra la televisión estatal iraní. AA / AA
17 de junio de 2025

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó con firmeza las acciones recientes de Israel contra trabajadores de medios de comunicación, calificando los ataques como “brutales” y una “atroz agresión contra la libertad de prensa”.

En un comunicado este lunes, Altun denunció el ataque israelí contra la televisión estatal de Irán, en el que murieron periodistas y civiles, según informes.

“El ataque de Israel contra la agencia oficial de noticias IRNA, dirigido contra periodistas y civiles, es una masacre en toda regla. Atacar a periodistas y trabajadores de medios es un acto salvaje”, escribió Altun en su cuenta de la red social X.

Asimismo, Altun expresó sus condolencias a los periodistas iraníes que murieron por los ataques de Tel Aviv, y afirmó que el Gobierno israelí ha perdido su legitimidad como estado debido a sus constantes violaciones de las normas internacionales. 

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a la agresión de Israel y su comportamiento imprudente, que está incendiando toda la región”, añadió.

“Acciones ilegales”

RECOMENDADOS

En otro comunicado, Altun también condenó a la policía israelí por interrumpir la transmisión en vivo del corresponsal de TRT Arabi, Fehmi Shtewe, y su equipo en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Señaló que confiscaron los equipos de los periodistas y que tanto los reporteros de TRT Arabi como del canal egipcio Alghad TV fueron víctimas de violencia.

RelacionadoTRT Global - Policía de Israel allana medios internacionales en Haifa y decomisa equipos de TRT Arabi

“El gobierno israelí, lamentablemente, continúa con sus acciones ilegales contra los periodistas que denuncian ante el mundo las masacres que ha cometido”, declaró Altun. “Esto es una nueva muestra de esa demencia”, añadió.

Destacando lo que describió como el silencio cómplice de Occidente, Altun criticó la falta de respuesta de las instituciones internacionales que a menudo defienden los valores democráticos.

“Dejamos en manos de la opinión pública mundial juzgar el silencio de Occidente y de sus instituciones ‘democráticas’ frente a estas violaciones, especialmente cuando el responsable es Israel”, afirmó.

Altun concluyó reafirmando el compromiso de Türkiye con la libertad de prensa y los derechos de los profesionales de los medios: “Seguiremos siendo fervientes seguidores y defensores de la libertad de expresión, la libertad de recibir información y los derechos de los profesionales de los medios de comunicación”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato