El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pidió una investigación sobre la grave explosión que sacudió el puerto Shahid Rajaee, en la ciudad de Bandar Abbas, sur del país.

A través de un comunicado este domingo, Jamenei calificó el incidente como "desgarrador", y afirmó que ha causado una "profunda tristeza y preocupación". En ese sentido, instó a las autoridades de seguridad y judiciales a realizar una investigación exhaustiva para "identificar cualquier negligencia o acto deliberado, y proceder conforme a la ley".

"Todos los funcionarios deben considerarse responsables de prevenir este tipo de incidentes trágicos y perjudiciales", afirmó el líder.

Los informes iniciales sugirieron la presencia de materiales inflamables cerca del lugar de la explosión. Citando a testigos, reportes indicaron que un incendio menor se propagó rápidamente y provocó el incidente debido a la temperatura de 40 grados Celsius y a la acumulación de sustancias inflamables.

La cifra de víctimas aumenta

El número de muertos por la explosión aumentó 40, con al menos 900 heridos, según han informado las autoridades. Mohammad Ashouri, gobernador de la provincia de Hormozgán, confirmó las cifras de víctimas en una declaración publicada este domingo por medios estatales.

Agregó que avanzan los esfuerzos para identificar a algunas de las víctimas que sufrieron quemaduras graves por la explosión, y añadió que 700 de los 900 heridos ya fueron dados de alta tras recibir atención médica inicial.

El estallido fue tan potente que se sintió y escuchó a más de 50 kilómetros, según la oficina de aduanas.

Horas antes este domingo, medios locales citaron a médicos de la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán que reportaron que más de 1.000 personas resultaron heridas en la explosión del sábado, una de las más grandes que ha sufrido el país.