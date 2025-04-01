TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye condena a funcionarios israelíes por ataques contra Erdogan y reafirma su apoyo a Palestina
“Nuestro presidente Erdogan ha defendido los derechos de los oprimidos durante toda su carrera política. Ha señalado a los mentirosos, opresores, invasores y ocupantes sin miedo”, afirmó el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun.
00:00
Türkiye condena a funcionarios israelíes por ataques contra Erdogan y reafirma su apoyo a Palestina
“No tienen vergüenza después de cometer actos de terrorismo y genocidio indescriptibles contra innumerables civiles inocentes”, declaró Fahrettin Altun. / TRT World
1 de abril de 2025

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, condenó enérgicamente los recientes comentarios de funcionarios israelíes contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, calificándolos como parte de una campaña más amplia para silenciar las voces críticas con las políticas de Israel en Palestina.

En un mensaje publicado el lunes en su cuenta oficial de X, Altun criticó lo que describió como la "costumbre" de Israel de atacar a Erdogan por “su valiente postura contra la intimidación y difamación sionista”.

“No tienen vergüenza después de cometer actos de terrorismo y genocidio indescriptibles contra innumerables civiles inocentes”, escribió.

Altun rechazó las recientes declaraciones del ministro de Exteriores israelí, calificándolas de “propaganda despreciable”.

“Condenamos los comentarios del ministro de Exteriores de Israel. Sería mejor que guardara su despreciable ‘hasbara’ para sí mismo. No tenemos miedo y nunca dejaremos de enfrentar a mentirosos como él”, afirmó.

“La máquina de propaganda israelí acusa de antisemitismo a cualquiera que critique sus políticas genocidas. Amedrentan a los medios occidentales para que cumplan y generen consentimiento para sus esfuerzos de limpieza étnica en Palestina. Pueden tener cierto éxito, pero la opinión pública internacional conoce la verdad”, agregó Altun.

Subrayó que Palestina es una causa de la humanidad, no solo del mundo musulmán: “La causa de Palestina no solo concierne a nuestros hermanos y hermanas palestinos. El mundo islámico y las personas de conciencia de todos los orígenes se preocupan por las injusticias, la ocupación, la limpieza étnica, la despoblación y el genocidio que han ocurrido durante décadas”.

“El mundo entero ha sido testigo de los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Netanyahu”.

Un símbolo de honor

RECOMENDADOS

Altun elogió al presidente Erdogan como uno de los pocos líderes constantes en la lucha global contra la injusticia:

“Nuestro presidente Erdogan ha defendido los derechos de los oprimidos durante toda su carrera política. Ha señalado a los mentirosos, opresores, invasores y ocupantes sin miedo”.

“Ha condenado el odio en todas sus formas, ya sea antisemitismo, racismo, xenofobia o islamofobia. Hay muy pocos líderes que puedan afirmar ser coherentes en todos estos frentes. Nos sentimos orgullosos de su liderazgo y de los valores por los que lucha, incluso cuando otros fallan”, agregó. 

Además, Altun calificó los ataques recientes de Israel a Erdogan como “un símbolo de honor” y declaró: “Si creen que pueden intimidar al presidente Erdogan con difamación, presión y amenazas, tengo malas noticias para ellos. El presidente Erdogan estará con Palestina hasta que Palestina sea libre”.

Instó a los líderes israelíes a reconsiderar sus acciones: “Si el gobierno israelí quiere que dejemos de denunciar sus políticas, la solución es simple: detener el genocidio, el derramamiento de sangre y la ocupación. Las injusticias y crímenes de guerra que están cometiendo no servirán como base para una nación israelí estable”.

“Tampoco permitirán que Oriente Medio emerja como una región estable, pacífica y próspera”.

Concluyendo sus declaraciones, Altun advirtió contra los ataques a Erdogan y reafirmó el compromiso de Türkiye: “Su propaganda y narrativas falsas solo pueden convencer a mentes débiles, no a un líder cuya carrera política se ha basado en la lucha por la justicia y la paz en el mundo”.

“Una vez más, siempre estaremos con Palestina. ¡Palestina será libre!”


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan