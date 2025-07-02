Tiendas de campaña, maquinaria pesada y cercos para el terreno son la señal en Cisjordania ocupada de que las ambiciones israelíes por adueñarse de los suelos palestinos están lejos de apaciguarse. Justamente, así comenzó el establecimiento de un nuevo puesto de avanzada israelí en el noroeste de Jericó, el quinto asentamiento de este tipo en la estratégica zona de Muarrajat, donde organizaciones denuncian un plan sistemático para apropiarse de tierras y forzar el desplazamiento de la población palestina.

La Organización Al-Baydar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos denunció que en los últimos días, colonos israelíes ilegales instalaron tiendas de campaña en la zona, llevaron maquinaria pesada de excavación y nivelación de terreno y comenzaron a cercar el área.

“Esto no se trata simplemente de apropiarse de un terreno —es un proyecto político calculado disfrazado de asentamiento pastoral”, denunció la organización en un comunicado. De hecho, el grupo calificó este nuevo asentamiento como uno de los desarrollos “más peligrosos” en la región, advirtiendo que responde a un plan a largo plazo para presionar y desplazar a las comunidades beduinas que desde hace décadas habitan estas tierras de pastoreo abiertas.

Al-Baydar también alertó que estos asentamientos suelen comenzar como simples campamentos, pero rápidamente evolucionan hacia puestos fortificados, y eventualmente en asentamientos consolidados.

“Los colonos operan como brazos no oficiales del gobierno israelí”, indicó el grupo, “respaldados por armas, fondos públicos y un marco legal permisivo, mientras que las empobrecidas comunidades beduinas son asfixiadas por restricciones”.

Pero ¿qué implica este llamado puesto de avanzada?





La carretera de Muarrajat, donde se ha establecido este nuevo puesto, es un corredor vital que conecta el norte y el sur de Cisjordania ocupada, separando Jericó de la región central. De este modo, su control por parte de colonos ilegales israelíes supone un obstáculo directo a la movilidad palestina y facilita la fragmentación territorial, que en última instancia pretende impedir la consolidación del Estado de Palestina.

Como explica un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, publicado en marzo de este año, la construcción de puestos de avanzada en zonas estratégicas como esta no es un fenómeno aislado, sino parte de una política sistemática que busca extender la presencia israelí en Cisjordania ocupada. Estos asentamientos, ilegales bajo el derecho internacional y facilitados por Israel, se establecen cerca de comunidades palestinas y tierras agrícolas, bloqueando caminos y acceso a recursos vitales para la vida y la economía local.

Para las comunidades palestinas, esto significa un aumento en el desplazamiento forzado, pues al reducirse el espacio disponible y restringirse el acceso a sus propias tierras, se ven obligadas a abandonar sus hogares y medios de subsistencia.

Además, la pavimentación de carreteras y la instalación de infraestructuras para los puestos de avanzada fortalecen la conectividad entre asentamientos israelíes, al tiempo que aíslan y fragmentan aún más los territorios palestinos.

Esta fragmentación es un gran obstáculo para la vida cotidiana de los palestinos: impide el acceso a servicios básicos, el movimiento para trabajar o estudiar, y limita la posibilidad de desarrollo económico y social. En términos políticos, la expansión de estos asentamientos hace cada vez más difícil la creación de un Estado palestino contiguo y viable, pues va erosionando el territorio y el control que Palestina pueda ejercer sobre su propio suelo.