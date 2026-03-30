La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) capturó al espía fugitivo Onder Sigircikoglu en la frontera Siria-Líbano tras 12 años prófugo, según informaron fuentes de seguridad turcas.
La operación, realizada en coordinación con el Servicio de Inteligencia de Siria, resultó en la entrega de Sigircikoglu a las autoridades judiciales bajo la supervisión de la Fiscalía General de Ankara y la Policía TEM de Ankara, indicó el comunicado emitido el lunes.
Sigircikoglu secuestró en 2011 a los comandantes del Ejército Libre Sirio, Huseyin Harmoush y Mustafa Kassum, entregándolos al régimen de Assad, lo que provocó la muerte de Harmoush bajo tortura.
Fue condenado a 20 años de prisión en 2013, pero escapó de la prisión abierta de Osmaniye en 2014. Las investigaciones revelaron que redes vinculadas a FETO facilitaron su fuga mediante manipulación de expedientes y irregularidades en el proceso de liberación.
Tras huir, Sigircikoglu residió en Siria, Rusia y Líbano. MIT mantuvo una vigilancia continua utilizando observación física, monitoreo técnico, rastreo cibernético y análisis de inteligencia.
En Siria, estuvo protegido por los servicios de inteligencia de Assad y, según informes, realizó actividades contra Türkiye, incluyendo compartir información sensible con actores extranjeros y colaborar con redes anti-Türkiye.
MIT siguió sus movimientos a lo largo de los años y, anticipando su regreso a Siria, coordinó con la inteligencia siria su captura en la frontera. Tras su detención, MIT y la inteligencia siria conformaron un equipo conjunto para investigar el caso Harmoush.
Sigircikoglu, que ya cumplía una sentencia de 20 años, enfrentará cargos adicionales, incluyendo espionaje, apoyo a organización terrorista, abuso de autoridad y complicidad en asesinato.
Su captura resalta la paciencia estratégica a largo plazo y las capacidades de inteligencia de MIT, además de marcar una nueva fase en la cooperación de inteligencia entre Türkiye y Siria, agregó el comunicado.