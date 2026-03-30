La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) capturó al espía fugitivo Onder Sigircikoglu en la frontera Siria-Líbano tras 12 años prófugo, según informaron fuentes de seguridad turcas.

La operación, realizada en coordinación con el Servicio de Inteligencia de Siria, resultó en la entrega de Sigircikoglu a las autoridades judiciales bajo la supervisión de la Fiscalía General de Ankara y la Policía TEM de Ankara, indicó el comunicado emitido el lunes.

Sigircikoglu secuestró en 2011 a los comandantes del Ejército Libre Sirio, Huseyin Harmoush y Mustafa Kassum, entregándolos al régimen de Assad, lo que provocó la muerte de Harmoush bajo tortura.

Fue condenado a 20 años de prisión en 2013, pero escapó de la prisión abierta de Osmaniye en 2014. Las investigaciones revelaron que redes vinculadas a FETO facilitaron su fuga mediante manipulación de expedientes y irregularidades en el proceso de liberación.

Tras huir, Sigircikoglu residió en Siria, Rusia y Líbano. MIT mantuvo una vigilancia continua utilizando observación física, monitoreo técnico, rastreo cibernético y análisis de inteligencia.