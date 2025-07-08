ESPAÑA
2 min de lectura
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
La Audiencia Nacional de España lanzó una investigación contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios de su Gobierno, en lo que denomina es un patrón amplio de violaciones vinculadas a la ofensiva en Gaza.
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
“Este es un paso importante en la lucha contra la impunidad", declaró el eurodiputado español Jaume Asens. / AP
8 de julio de 2025

Bajo la lupa puso la Audiencia Nacional de España al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; al ministro de Defensa, Israel Katz, y a otros altos funcionarios militares, al abrir una investigación penal en su contra por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

El eurodiputado español Jaume Asens confirmó en X que la investigación se centra en la incursión de las fuerzas israelíes al barco Madleen, que llevaba 12 personas a bordo y ayuda humanitaria para Gaza, el pasado 1 de enero. La embarcación, perteneciente a la Flotilla de la Libertad, fue interceptada en aguas internacionales por el Ejército y sus pasajeros detenidos. 

RelacionadoTRT Global - Israel intercepta barco Madleen de la Flotilla de la Libertad que iba a Gaza, y detiene a activistas

Entre ellos se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg y la defensora de derechos humanos franco-palestina Rima Hassan.

El caso fue presentado bajo el principio de jurisdicción universal por el ciudadano español Sergio Toribio y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Según la investigación, las fuerzas israelíes utilizaron drones, gases lacrimógenos y efectuaron detenciones ilegales de civiles, en lo que describe como parte de un patrón más amplio de violaciones vinculadas a la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

La medida judicial solicita la cooperación de la Corte Penal Internacional y enmarca el asalto que sufrió el Madleen en el contexto del genocidio en Gaza.

RECOMENDADOS

Esta es la primera vez que España abre una investigación formal contra el liderazgo israelí por su ofensiva en Gaza. 

“Este es un paso importante en la lucha contra la impunidad. Cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones, corresponde a la sociedad civil activar la justicia como herramienta ética, jurídica y política frente al horror”, declaró Asens.

RelacionadoTRT Global - ¿Qué pasó con el barco humanitario Madleen y los activistas rumbo a Gaza, tras la captura de Israel?

Si se confirma, está investigación podría tener implicaciones diplomáticas relevantes, ya que restringiría la capacidad de Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes de viajar a Europa sin enfrentar el riesgo de órdenes de arresto vinculadas al caso.

Por el momento, el gobierno israelí aún no ha emitido una respuesta oficial al respecto.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Iñaki Williams, símbolo de una España multicultural que resiste al racismo y el odio
España recibe a grupo de activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
España rechaza calumnias de Israel sobre “antisemitismo” y llama a su embajadora en Tel Aviv
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Gaza y otras ciudades palestinas formarán simbólicamente el Distrito 11 de Barcelona
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo
“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados
El Congreso de España aprueba propuesta de ley para embargo de armas a Israel
Sánchez califica a Israel como “Estado genocida” y provoca enfado de Tel Aviv
Multitudinaria protesta en Madrid contra el genocidio en Palestina y el comercio de armas con Israel
¿Qué sabemos del apagón masivo en España y Portugal? Vuelve la luz entre incógnitas sobre la causa