Bajo la lupa puso la Audiencia Nacional de España al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; al ministro de Defensa, Israel Katz, y a otros altos funcionarios militares, al abrir una investigación penal en su contra por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El eurodiputado español Jaume Asens confirmó en X que la investigación se centra en la incursión de las fuerzas israelíes al barco Madleen , que llevaba 12 personas a bordo y ayuda humanitaria para Gaza, el pasado 1 de enero. La embarcación, perteneciente a la Flotilla de la Libertad, fue interceptada en aguas internacionales por el Ejército y sus pasajeros detenidos.

Entre ellos se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg y la defensora de derechos humanos franco-palestina Rima Hassan.

El caso fue presentado bajo el principio de jurisdicción universal por el ciudadano español Sergio Toribio y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Según la investigación, las fuerzas israelíes utilizaron drones, gases lacrimógenos y efectuaron detenciones ilegales de civiles, en lo que describe como parte de un patrón más amplio de violaciones vinculadas a la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

La medida judicial solicita la cooperación de la Corte Penal Internacional y enmarca el asalto que sufrió el Madleen en el contexto del genocidio en Gaza.