La Casa Blanca dijo este jueves que el Gobierno de Venezuela, dirigido por Delcy Rodríguez, ha cumplido de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” Donald Trump desde la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a manos de Washington.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó la portavoz, que añadió que el republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt

Los comentarios de la portavoz se producen un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran una primera conversación telefónica directa en la que hablaron de asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.