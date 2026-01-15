AMÉRICA LATINA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado Reuters en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto de archivo. / Reuters
hace 5 horas

La Casa Blanca dijo este jueves que el Gobierno de Venezuela, dirigido por Delcy Rodríguez, ha cumplido de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” Donald Trump desde la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a manos de Washington.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó la portavoz, que añadió que el republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt

Los comentarios de la portavoz se producen un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran una primera conversación telefónica directa en la que hablaron de asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Al término de ese intercambio, Trump calificó a Rodríguez como una “persona fantástica”.

La rueda de prensa de Leavitt coincidió con el primer encuentro entre Trump y la Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado”, explicó la vocera de la Casa Blanca.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país y se han decantado por un Gobierno dirigido por Rodríguez, que ha jurado como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Washington.

