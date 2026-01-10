Nael Barghouti pasó un total de 45 años en cárceles israelíes antes de ser liberado el año pasado, tiempo durante el cual fue testigo, desde detrás de los muros, de profundas transformaciones en la vida política palestina.

En 2009, el Libro Guinness de los Récords lo reconoció como el preso político que más tiempo había permanecido encarcelado en el mundo, tras superar una marca previa que también ostentaba otro detenido palestino.

Sus compañeros de prisión solían referirse a él como el “decano de los presos palestinos”, en reconocimiento a su papel de apoyo a otros reclusos y a su influencia intelectual y moral dentro de la cárcel.

“La prisión no me enseñó nada; yo le enseñé a la prisión qué es la libertad”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Anadolu.

“Le enseñé a la prisión que la voluntad de una persona que cree en sus derechos no puede ser quebrada ni por la cárcel, ni por el carcelero, ni por los barrotes”, afirmó. “Quien vive el significado de la libertad dentro de la prisión es la persona verdaderamente libre”.

Nacido en 1957 en la aldea de Kobar, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada, Barghouti creció en una familia marcada por etapas previas de la resistencia palestina. Su padre fue detenido por las autoridades británicas y uno de sus tíos murió durante la Gran Revuelta de 1936, cuando los palestinos lucharon por la independencia del dominio colonial británico y el fin del apoyo británico al sionismo.

Barghouti fue arrestado por primera vez en 1977 y en 1978 fue condenado a 112 años de prisión. Tras una breve liberación en 2011, en el marco del intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit, fue detenido de nuevo en 2014 y finalmente liberado en febrero de 2025.

Testigo de las distintas fases de la resistencia palestina

Desde la cárcel, Barghouti aseguró haber observado los grandes cambios en la resistencia palestina, desde la Primera y la Segunda Intifada hasta el proceso de Oslo y las sucesivas ofensivas israelíes contra Gaza.

Describió los Acuerdos de Oslo como un punto de inflexión que, a su juicio, no logró la autodeterminación palestina y facilitó una mayor expansión de los asentamientos israelíes ilegales.

Afirmó que los acontecimientos de octubre de 2023 marcaron una ruptura profunda y reflejaron una nueva fase estratégica impulsada por las generaciones más jóvenes.

Preguntado por la magnitud de la destrucción infligida por Israel en Gaza, Barghouti dijo no haberse sorprendido.

“Era de esperar para cualquiera que entienda la naturaleza de este enemigo en la guerra y el genocidio”, señaló. “Cualquiera que comprenda la naturaleza de este conflicto lo habría esperado”.

Vinculó la ofensiva más reciente contra Gaza con matanzas anteriores en la historia palestina, como Deir Yassin en 1948 y Jan Yunis y Rafah en 1956.

“Lo que está ocurriendo ahora es una extensión de esas masacres”, afirmó.