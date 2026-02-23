Türkiye y la empresa Acwa, de Arabia Saudí, firmarán la segunda fase de un acuerdo de cooperación en energía renovable de 5 gigavatios (GW) en la cumbre climática de la ONU, la COP31, que se celebrará en Antalya, Türkiye, a finales de este año. Así lo confirmó el presidente de la compañía, Mohammad Abunayyan, a la agencia de noticias Anadolu.

La firma prevista cubriría los 3GW de capacidad restantes en el marco de un acuerdo gubernamental entre ambos países, tras el pacto alcanzado esta semana para los primeros 2GW de proyectos solares en las provincias centrales turcas de Sivas y Karaman.

“Vamos a firmar 3 gigavatios en renovables y almacenamiento para la COP31”, declaró Abunayyan a Anadolu este viernes, durante una entrevista en el marco de la ceremonia de firma en Estambul sobre los proyectos de centrales solares de Sivas y Taseli.

La nueva fase “será una combinación de (energía) solar, eólica y almacenamiento”, añadió, señalando que la empresa también está considerando integrar el almacenamiento en los proyectos solares iniciales de 2GW.

La primera fase, firmada esta semana, forma parte de un marco más amplio de 5GW, acordado durante la visita del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a Arabia Saudí el pasado 3 de febrero. Abunayyan señaló que se espera que la construcción de los 2 gigavatios de capacidad solar comience el próximo año, una vez obtenidos los permisos y las aprobaciones medioambientales, con el objetivo de generar la primera electricidad a principios de 2028.

“Vamos a iniciar el suministro de la primera electricidad de estos 2 gigavatios a principios de 2028, y seremos capaces de producirla en su totalidad en 2028”, afirmó, describiendo que el proyecto es “de ejecución muy rápida”.

La COP31, prevista entre el 9 y 20 de noviembre de este año, se celebrará en la ciudad mediterránea de Antalya, con la cumbre de líderes realizándose en Estambul. Se anticipa la participación de casi 200 países en las conversaciones climáticas de la ONU, que se centrarán en la implementación del Acuerdo de París, incluyendo los objetivos de reducción de emisiones, los esfuerzos de adaptación, la financiación climática y los mecanismos de mercado de carbono.

El objetivo de Türkiye: 120 gigavatios de capacidad renovable

Abunayyan afirmó que los primeros proyectos ofrecerían lo que calificó como los precios de electricidad más competitivos de Türkiye, incorporando al mismo tiempo contenido local y contratistas turcos. “Ofrecerá el costo más competitivo que pueda imaginarse en Türkiye”, declaró. “Va a incorporar contenido local.”