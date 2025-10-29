Todos los 29 de octubre, las calles Türkiye se llenan de celebración por uno de los días más importantes de su historia reciente: el Día de la República, conocido en turco como "Cumhuriyet Bayramı".
Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, el país viste sus calles con banderas y símbolos que refuerzan la identidad nacional.
Además, las principales ciudades suelen tener desfiles militares, así como eventos artísticos y culturales, creando un ambiente festivo y de orgullo nacional.
Pero, ¿cuál fue el hecho que dio origen a esta celebración?
¿Qué ocurrió el 29 de octubre?
Esta fue la fecha en la que Mustafa Kemal Atatürk, proclamó la República de Türkiye en 1923.
Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Atatürk lideró la Guerra de Independencia turca (1919-1923), que culminó con la creación de un Estado moderno y soberano.
Aunque Türkiye operó como república de facto desde el 23 de abril de 1920, con la creación de la Gran Asamblea Nacional, la formalización de este estatus se produjo tres años y medio después. Justamente, el 29 de octubre de 1923, el país fue oficialmente nombrado Türkiye Cumhuriyeti, que significa "República de Türkiye".
Ese mismo año, en la Gran Asamblea Nacional, Atatürk fue elegido como el primer presidente de la república, marcando el inicio de una nueva era en la política y la identidad nacional turca.
El Día de la República se celebra en Türkiye, sus representaciones en el extranjero y la República Turca de Chipre del Norte.