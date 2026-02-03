ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Ejército de EE.UU. asegura haber derribado un dron iraní cerca de su portaaviones en el mar Arábigo
Según el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), ningún militar estadounidense resultó herido tras el derribo de un dron cerca del USS Abraham Lincoln.
Ejército de EE.UU. asegura haber derribado un dron iraní cerca de su portaaviones en el mar Arábigo
El grupo de ataque del portaaviones Lincoln es la parte más visible de la expansión militar estadounidense en Oriente Medio. Foto de archivo. / AP
hace 8 horas

El Ejército de Estados Unidos derribó este martes un dron iraní que se aproximó de forma “agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, informó el Ejército estadounidense.

El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue abatido por un caza F-35 de Estados Unidos, según el comunicado.

“Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger el portaaviones y al personal a bordo”, declaró el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Hawkins añadió que ningún militar estadounidense resultó herido durante el incidente y que no se produjeron daños en el equipamiento estadounidense.

El incidente se produjo mientras diplomáticos intentaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que, con buques de guerra de EE.UU. dirigiéndose hacia Irán, “probablemente ocurrirían cosas malas” si no se alcanzaba un acuerdo.

RECOMENDADOS

El grupo de ataque del portaaviones Lincoln constituye el elemento más visible del refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio tras las protestas del mes pasado.

Desde entonces, Trump ha exigido que Teherán haga concesiones nucleares y ha enviado una flotilla frente a sus costas. La semana pasada afirmó que Irán estaba “hablando seriamente”, mientras que el principal responsable de seguridad iraní, Ali Larijani, señaló que los preparativos para las negociaciones estaban en marcha.

El Comando Central de EE.UU. informó además de otro incidente ocurrido el martes, horas después, en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se aproximaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses.

“Dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”, afirmó Hawkins.

RelacionadoTRT Español - Presidente de Irán ordena negociaciones con EE.UU., en medio de mensajes para desescalar tensiones
FUENTE:TRT World
Explora
El gobierno sirio y el grupo terrorista YPG acuerdan alto el fuego y proceso de integración: informe
Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan
La UE declara como "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
Hamás reitera que está todo “listo” para traspasar la administración de Gaza al comité palestino
Rusia, Ucrania y EE.UU. se preparan para una segunda ronda de conversaciones de paz en Abu Dabi
Türkiye arresta a seis por presunto espionaje político y militar para Irán
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
Putin elogia los avances en Siria durante conversaciones en Moscú con Al-Sharaa
Legisladores de EE.UU. condenan ataque a Ilhan Omar y señalan la retórica de odio de Trump
Türkiye subraya que la estabilidad de Irán es clave para la seguridad regional
Claves de la regularización de inmigrantes en España: ¿qué es, cómo funciona y a quién beneficia?
Netanyahu insiste en bloquear la reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás
Venezuela anuncia desbloqueo de activos en EE.UU. y venta de petróleo, en medio de amenazas de Rubio
Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza
¿Qué pasó en el consulado de Ecuador en Minneapolis? Denuncian que agente de ICE intentó ingresar