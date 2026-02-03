El Ejército de Estados Unidos derribó este martes un dron iraní que se aproximó de forma “agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, informó el Ejército estadounidense.
El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue abatido por un caza F-35 de Estados Unidos, según el comunicado.
“Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger el portaaviones y al personal a bordo”, declaró el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM).
Hawkins añadió que ningún militar estadounidense resultó herido durante el incidente y que no se produjeron daños en el equipamiento estadounidense.
El incidente se produjo mientras diplomáticos intentaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que, con buques de guerra de EE.UU. dirigiéndose hacia Irán, “probablemente ocurrirían cosas malas” si no se alcanzaba un acuerdo.
El grupo de ataque del portaaviones Lincoln constituye el elemento más visible del refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio tras las protestas del mes pasado.
Desde entonces, Trump ha exigido que Teherán haga concesiones nucleares y ha enviado una flotilla frente a sus costas. La semana pasada afirmó que Irán estaba “hablando seriamente”, mientras que el principal responsable de seguridad iraní, Ali Larijani, señaló que los preparativos para las negociaciones estaban en marcha.
El Comando Central de EE.UU. informó además de otro incidente ocurrido el martes, horas después, en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se aproximaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses.
“Dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”, afirmó Hawkins.