La visita oficial de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol a Türkiye supuso este martes un nuevo impulso en las relaciones entre ambos países, tras la reunión interparlamentaria celebrada en la sede de la Gran Asamblea Nacional turca con su presidente, Numan Kurtulumus.
Tras el encuentro, ambas delegaciones comparecieron ante los medios en una rueda de prensa conjunta que sirvió para dar fe de una sintonía política compartida y una voluntad expresa de reforzar la cooperación bilateral, en un contexto internacional marcado por el genocidio de Gaza.
En este sentido, Kurtulumus subrayó la existencia de una “agenda positiva” entre España y Türkiye y destacó la armonía en las relaciones bilaterales que mantienen el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Según explicó, esta sintonía se traduce en vínculos sólidos en sectores estratégicos como el comercio, la industria de defensa, la energía y el ámbito marítimo, así como en el turismo, la educación y la cultura.
Asimismo, el presidente del Parlamento turco puso de relieve el papel de los vuelos de Turkish Airlines a distintas ciudades españolas como un factor que contribuye a estrechar los lazos entre ambos pueblos.
A ello añadió una referencia de fuerte carga simbólica al legado de Al-Ándalus, uno de los grandes patrimonios culturales de España, que definió como una herencia histórica compartida que acerca a las dos sociedades.
Al referirse a la dimensión institucional de la visita, Kurtulumus destacó su importancia al recordar que el presidente del Senado español visitó Türkiye hace 10 años y que el presidente del Congreso lo hizo hace 28.
En este contexto, afirmó que la visita de Armengol, tras un intervalo tan prolongado, constituye un hito relevante en las relaciones parlamentarias entre ambos países.
Kurtulumus remarcó además que la diplomacia parlamentaria se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de las relaciones internacionales y subrayó que los parlamentos desempeñan un papel clave en el desarrollo de las relaciones multilaterales. En consecuencia, aseguró que Türkiye y España seguirán consolidando firmemente sus vínculos mediante una cooperación estrecha.
Por otra parte, Kurtulumus señaló que Türkiye y España han convergido recientemente en numerosas cuestiones de la agenda internacional y elogió la postura del Gobierno español y del pueblo español ante el genocidio de Gaza, incluso después del alto el fuego declarado.
En la misma línea, recordó que España ha reconocido al Estado de Palestina y ha defendido que no existe alternativa a la solución de dos Estados.
Unidos contra el genocidio en Gaza
Al ser preguntado por las violaciones israelíes del alto el fuego en Gaza y por la creación de una Junta de la Paz para Gaza, Kurtulumus recalcó que Israel ha continuado el genocidio “incluso antes de que se seque la tinta de los acuerdos de paz”.
“Recibimos la perspectiva del inicio de un nuevo periodo en Gaza con esperanza, pero al mismo tiempo con cautela y prudencia”, afirmó Kurtulumus
Y continuó: “es evidente que un gobierno y una administración que han cometido crímenes tan graves contra la humanidad no abrirán con facilidad la puerta a la ayuda humanitaria ni dirán: ‘He renunciado; no cometeré más masacres ni genocidio’. Por lo tanto, es imprescindible que la comunidad internacional someta la actitud y la conducta de este gobierno israelí genocida, la administración Netanyahu, a un control efectivo mediante una presión internacional seria. En este sentido, la comunidad internacional no debe caer en la complacencia diciendo: ‘Al fin y al cabo, aquí ya hay paz’. Porque estamos hablando de un gobierno cuya actitud y conducta son conocidas por todos”.
Añadiendo: “Por ello, toda la presión debe mantenerse, y es esencial que el paso fronterizo de Rafah se abra lo antes posible, que la ayuda humanitaria pueda entrar y que se brinde todo tipo de apoyo para que el pueblo de Gaza pueda volver a ponerse en pie”.
Asimismo, subrayó que Israel está provocando la muerte de personas mayores, mujeres y niños por hambre y frío al impedir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza.
“Como Türkiye, desde el primer momento hemos apoyado la paz y, por el futuro del pueblo de Gaza, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con todos, con todas las personas que actúan de buena fe. Por encima de todo, consideramos necesario que se adopten medidas urgentes para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y para proteger a las personas mayores y a los niños. Vivimos un periodo en el que la agenda mundial es intensa. Cada día nos enfrentamos a grandes acontecimientos que cambian la agenda global. Que la intensidad de la agenda mundial no haga que se olvide la situación inhumana que vive el pueblo de Gaza ni se convierta en una excusa para relegarla al olvido” afirmó con contundencia.
Kurtulumus subrayó finalmente que no olvidarán el genocidio cometido en Gaza ni a los responsables de este, y reiteró que continuarán apoyando al pueblo de Gaza.