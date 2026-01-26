La visita oficial de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol a Türkiye supuso este martes un nuevo impulso en las relaciones entre ambos países, tras la reunión interparlamentaria celebrada en la sede de la Gran Asamblea Nacional turca con su presidente, Numan Kurtulumus.

Tras el encuentro, ambas delegaciones comparecieron ante los medios en una rueda de prensa conjunta que sirvió para dar fe de una sintonía política compartida y una voluntad expresa de reforzar la cooperación bilateral, en un contexto internacional marcado por el genocidio de Gaza.

En este sentido, Kurtulumus subrayó la existencia de una “agenda positiva” entre España y Türkiye y destacó la armonía en las relaciones bilaterales que mantienen el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según explicó, esta sintonía se traduce en vínculos sólidos en sectores estratégicos como el comercio, la industria de defensa, la energía y el ámbito marítimo, así como en el turismo, la educación y la cultura.

Asimismo, el presidente del Parlamento turco puso de relieve el papel de los vuelos de Turkish Airlines a distintas ciudades españolas como un factor que contribuye a estrechar los lazos entre ambos pueblos.

A ello añadió una referencia de fuerte carga simbólica al legado de Al-Ándalus, uno de los grandes patrimonios culturales de España, que definió como una herencia histórica compartida que acerca a las dos sociedades.

Al referirse a la dimensión institucional de la visita, Kurtulumus destacó su importancia al recordar que el presidente del Senado español visitó Türkiye hace 10 años y que el presidente del Congreso lo hizo hace 28.

En este contexto, afirmó que la visita de Armengol, tras un intervalo tan prolongado, constituye un hito relevante en las relaciones parlamentarias entre ambos países.

Kurtulumus remarcó además que la diplomacia parlamentaria se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de las relaciones internacionales y subrayó que los parlamentos desempeñan un papel clave en el desarrollo de las relaciones multilaterales. En consecuencia, aseguró que Türkiye y España seguirán consolidando firmemente sus vínculos mediante una cooperación estrecha.

Por otra parte, Kurtulumus señaló que Türkiye y España han convergido recientemente en numerosas cuestiones de la agenda internacional y elogió la postura del Gobierno español y del pueblo español ante el genocidio de Gaza, incluso después del alto el fuego declarado.

En la misma línea, recordó que España ha reconocido al Estado de Palestina y ha defendido que no existe alternativa a la solución de dos Estados.