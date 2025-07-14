TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan afirma que el 'Siglo de Türkiye' ya es una realidad
El presidente Erdogan afirmó que Türkiye entra en una nueva era, con avances concretos hacia la visión del “Siglo de Türkiye” y el fin de las amenazas terroristas que afectan al país desde hace décadas.
Erdogan afirma que el 'Siglo de Türkiye' ya es una realidad
“Estamos a punto de liberar por completo a nuestra nación de las cadenas del terrorismo que le fueron impuestas hace 47 años”, afirmó Erdogan. / AA
14 de julio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este domingo que el país está entrando en una nueva era, al tiempo que se materializa la visión del llamado “Siglo de Türkiye”.

“Se está abriendo una nueva era para nuestro país. Paso a paso, estamos convirtiendo nuestra visión del Siglo de Türkiye en realidad”, declaró durante la 32ª Reunión de Consulta y Evaluación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), celebrada en Ankara.

En relación con el proceso de una “Türkiye libre de terrorismo”, el mandatario expresó: “Vemos que nuestros mensajes, que tranquilizan a nuestros amigos y hermanos mientras infunden temor a nuestros adversarios y rivales, están alcanzando su objetivo”.

Erdogan subrayó que Ankara sigue de cerca el proceso de desarme del grupo terrorista PKK, a través de un mecanismo establecido por la Organización Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas turcas.

“Somos conscientes de contra quiénes y contra qué centros de poder estamos luchando. Nuestros adversarios no son las marionetas, sino quienes las manejan”, declaró Erdogan.

“Estamos a punto de liberar por completo a nuestra nación de las cadenas del terrorismo que le fueron impuestas hace 47 años”, añadió el presidente, y subrayó: “Ya hemos comenzado a ver señales concretas de ello”.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Global - “Llega el amanecer de una Türkiye grande y poderosa”: Erdogan tras el desarme de terroristas del PKK

En línea con este avance, expresó su esperanza de que todos los partidos políticos con grupos parlamentarios respalden con buena voluntad los pasos que se adoptarán en el Parlamento turco, y subrayó que nadie tiene derecho a desviar, debilitar o sabotear este proceso, y mucho menos a perseguir pequeños intereses políticos en un asunto tan crítico.

“En la vida y en la política, casi todo puede compensarse, pero no hay forma de reparar el daño de obstruir un asunto tan vital, que afecta a la unidad, la solidaridad, la paz social y la estabilidad de nuestros 86 millones de ciudadanos”, remarcó.

“Todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo en cuenta la sensibilidad de todos los miembros de nuestra nación, especialmente los familiares de nuestros mártires y nuestros veteranos, así como los intereses futuros de nuestro país”, añadió Erdogan.

Finalmente, el presidente turco subrayó que no debe olvidarse que esta nueva era, cuyos parámetros se están configurando, impone importantes responsabilidades no solo al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y al Partido por la Igualdad y Democracia de los Pueblos (DEM), sino también al conjunto del sistema político y a todos los actores políticos.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato