El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó formalmente la “Board of Peace”, la Junta de la Paz, con él mismo como presidente de este nuevo organismo internacional que, según afirmó, podría llegar a rivalizar con las Naciones Unidas, pese a que muchos aliados de Washington han optado por no participar.
El anuncio tuvo lugar el jueves en Davos, Suiza, donde líderes mundiales se reunieron para la ceremonia de firma de la “Junta de la Paz”, celebrada al margen del Foro Económico Mundial.
Antes de rubricar la carta fundacional de la junta, Trump pronunció un discurso en el que defendió el alcance y la ambición de la iniciativa.
En un primer momento, el proyecto fue concebido como un mecanismo destinado a supervisar el alto el fuego en Gaza y la reconstrucción posterior al genocidio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propuesta se ha ampliado hasta transformarse en un organismo internacional de mediación de conflictos de mayor alcance, al que han sido invitados decenas de países.
Entre los Estados que han aceptado la invitación figuran Türkiye, Arabia Saudí, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Jordania, Qatar, Egipto, Israel y Hungría.
Asimismo, participan otros países como Marruecos, Indonesia, Kosovo, Kazajistán, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia.
La semana pasada, la Casa Blanca ya había anunciado la creación de la Junta de la Paz, junto con la aprobación de un Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro órganos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.
Este anuncio coincidió, además, con el inicio de la segunda fase de un acuerdo de alto el fuego que puso fin al genocidio de Israel en Gaza, un conflicto que ha causado la muerte de más de 71.000 palestinos y ha dejado más de 171.000 heridos desde octubre de 2023.
No obstante, analistas advierten de que la cifra real de víctimas mortales podría ser aún mayor, teniendo en cuenta que Israel ha arrasado gran parte de la infraestructura de Gaza y continúa ocupando casi la mitad del territorio sitiado.
La junta como posible herramienta para otros conflictos
Según lo anunciado, la Junta de la Paz aspira a funcionar como una organización internacional de construcción de paz con un mandato que trasciende el caso de Gaza.
"Esto no es Estados Unidos, esto es para el mundo", afirmó Trump durante el acto, antes de añadir: "Creo que podemos extenderlo a otras cuestiones a medida que tengamos éxito en Gaza".
En esa misma línea, el presidente estadounidense describió la iniciativa como "algo muy, muy único para el mundo".
Trump aseguró además que la junta podría trabajar junto a las Naciones Unidas para resolver conflictos no solo en Oriente Medio, sino también en otras regiones del planeta, aunque evitó concretar cómo se articularía esa cooperación.
La ceremonia incluyó también el anuncio de Ali Shaath, jefe de un futuro gobierno tecnocrático en Gaza, quien informó de que el paso fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana.
El lado gazatí de este cruce, situado entre Gaza y Egipto, permanece actualmente bajo ocupación militar israelí.
Shaath, ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina originario de Gaza, está al frente del comité palestino que gobernará el territorio bajo supervisión estadounidense.
Aunque la Casa Blanca presentó el acto como un lanzamiento oficial de la carta fundacional, hasta ahora no se ha hecho público ningún borrador del documento. Tampoco está cerrado el listado definitivo de miembros.
De hecho, varios países invitados continúan evaluando si se sumarán finalmente a la iniciativa.
Kosovo aporta detalles sobre el funcionamiento
Durante el acto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió la Junta de la Paz al definirla como "un grupo de líderes orientado a la acción" y atribuyó directamente a Trump el mérito de haberla puesto en marcha.
"No está limitado por algunas de las cosas que han ocurrido en el pasado y está dispuesto a hablar o a implicarse con cualquiera en aras de la paz", sostuvo Rubio.
Subrayó además que la prioridad del organismo será, "ante todo", "asegurarse de que este acuerdo de paz en Gaza se convierta en algo duradero".
Solo después, añadió, la junta podrá ampliar su foco a otros conflictos.
"Muchos otros se van a sumar; algunos no están hoy en la ciudad o tienen que pasar por procedimientos internos en sus países, debido a limitaciones constitucionales, pero otros se unirán", afirmó.
Por su parte, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, cuyo país ya se ha adherido a la junta, explicó que las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros.
Sin embargo, recordó que Trump es el "fundador y presidente de la junta" y que, por tanto, "hay más poder en manos de los Estados Unidos de América".
Osmani no dio más detalles al respecto.
Tras abandonar la ceremonia, la mandataria kosovar habló con la prensa y criticó que la toma de decisiones en las Naciones Unidas esté marcada por un "procedimiento de decisión muy complejo".
En ese contexto, aludió al derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
"¿Es mejor estar en una organización internacional donde Rusia tiene derecho de veto y provoca guerras que nunca quiere detener utilizando ese derecho de veto?", se preguntó.
"¿O es mejor estar en una organización internacional donde Rusia no tiene derecho de veto y donde podemos confiar en un liderazgo consolidado, que es el liderazgo estadounidense, a la hora de hacer la paz en el mundo?".