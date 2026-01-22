El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó formalmente la “Board of Peace”, la Junta de la Paz, con él mismo como presidente de este nuevo organismo internacional que, según afirmó, podría llegar a rivalizar con las Naciones Unidas, pese a que muchos aliados de Washington han optado por no participar.

El anuncio tuvo lugar el jueves en Davos, Suiza, donde líderes mundiales se reunieron para la ceremonia de firma de la “Junta de la Paz”, celebrada al margen del Foro Económico Mundial.

Antes de rubricar la carta fundacional de la junta, Trump pronunció un discurso en el que defendió el alcance y la ambición de la iniciativa.

En un primer momento, el proyecto fue concebido como un mecanismo destinado a supervisar el alto el fuego en Gaza y la reconstrucción posterior al genocidio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propuesta se ha ampliado hasta transformarse en un organismo internacional de mediación de conflictos de mayor alcance, al que han sido invitados decenas de países.

Entre los Estados que han aceptado la invitación figuran Türkiye, Arabia Saudí, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Jordania, Qatar, Egipto, Israel y Hungría.

Asimismo, participan otros países como Marruecos, Indonesia, Kosovo, Kazajistán, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia.

La semana pasada, la Casa Blanca ya había anunciado la creación de la Junta de la Paz, junto con la aprobación de un Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro órganos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.

Este anuncio coincidió, además, con el inicio de la segunda fase de un acuerdo de alto el fuego que puso fin al genocidio de Israel en Gaza, un conflicto que ha causado la muerte de más de 71.000 palestinos y ha dejado más de 171.000 heridos desde octubre de 2023.

No obstante, analistas advierten de que la cifra real de víctimas mortales podría ser aún mayor, teniendo en cuenta que Israel ha arrasado gran parte de la infraestructura de Gaza y continúa ocupando casi la mitad del territorio sitiado.

Relacionado TRT Español - Türkiye y otros siete países aceptan la invitación de Trump a la Junta de la Paz

La junta como posible herramienta para otros conflictos

Según lo anunciado, la Junta de la Paz aspira a funcionar como una organización internacional de construcción de paz con un mandato que trasciende el caso de Gaza.

"Esto no es Estados Unidos, esto es para el mundo", afirmó Trump durante el acto, antes de añadir: "Creo que podemos extenderlo a otras cuestiones a medida que tengamos éxito en Gaza".

En esa misma línea, el presidente estadounidense describió la iniciativa como "algo muy, muy único para el mundo".

Trump aseguró además que la junta podría trabajar junto a las Naciones Unidas para resolver conflictos no solo en Oriente Medio, sino también en otras regiones del planeta, aunque evitó concretar cómo se articularía esa cooperación.

La ceremonia incluyó también el anuncio de Ali Shaath, jefe de un futuro gobierno tecnocrático en Gaza, quien informó de que el paso fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana.

El lado gazatí de este cruce, situado entre Gaza y Egipto, permanece actualmente bajo ocupación militar israelí.

Shaath, ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina originario de Gaza, está al frente del comité palestino que gobernará el territorio bajo supervisión estadounidense.

Aunque la Casa Blanca presentó el acto como un lanzamiento oficial de la carta fundacional, hasta ahora no se ha hecho público ningún borrador del documento. Tampoco está cerrado el listado definitivo de miembros.