GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
La OMS denuncia que sigue encontrando obstáculos para hacer llegar a Gaza materiales de laboratorio y equipos de diagnóstico, muchos de los cuales han sido bloqueados por Israel.
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Las fuertes lluvias inundan miles de tiendas de campaña que albergan a civiles desplazados en Gaza. / AA
14 de diciembre de 2025

La muerte en Gaza no da tregua. Bajo lonas empapadas y suelos encharcados, al menos 10  personas han muerto en las últimas 24 horas a causa de las fuertes lluvias, mientras miles de familias palestinas desplazadas luchan por sobrevivir al invierno en precarias tiendas de campaña, según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El director general de la  organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este sábado en redes sociales de que la combinación de la exposición prolongada al frío, la escasez de agua potable y saneamiento, y el hacinamiento extremo podría desencadenar un repunte de infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe. Asimismo, advirtió del riesgo creciente de hepatitis y enfermedades diarreicas.

A estas amenazas sanitarias se suman las dificultades para la respuesta médica. El responsable de la OMS señaló que la organización continúa enfrentándose a graves obstáculos para hacer llegar a Gaza productos de laboratorio y equipos de diagnóstico. Según explicó, numerosos suministros han sido rechazados en la frontera tras ser clasificados por Israel como materiales de doble uso.

Ante esta situación, Tedros reclamó la entrada urgente de estos insumos esenciales, subrayando que son determinantes para garantizar la detección temprana, una respuesta eficaz y el tratamiento de la población ante posibles brotes de enfermedades en el enclave.

RECOMENDADOS

Todo ello ocurre en el marco de una ofensiva prolongada. Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 70.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000, en lo que organizaciones y expertos califican de genocidio en Gaza

Sin embargo, y a pesar de la vigencia de un alto el fuego, este ha sido vulnerado de forma reiterada. El ejército israelí ha causado al menos 386 muertos palestinos y 1.018 heridos desde que entró en vigor el 10 de octubre.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato