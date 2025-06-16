Mientras Israel e Irán han intercambiado aluviones de misiles este domingo y lunes, un plan de Tel Aviv para asesinar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue bloqueado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según un alto funcionario de Washington.
En conversación con la agencia de noticias AFP, el funcionario señaló que EE.UU. había descubierto “que los israelíes tenían planes para atacar al líder supremo de Irán. El presidente Trump estuvo en contra y les dijimos a los israelíes que no lo hicieran”. Las declaraciones del funcionario se hicieron bajo condición de anonimato.
Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evitó responder una pregunta sobre los reportes relacionados a que Trump le había pedido no matar a Jamenei.
“No voy a entrar en ese tema”, contestó al medio Fox News, “pero puedo decirte… haremos lo que tengamos que hacer, y creo que Estados Unidos sabe lo que es bueno para Estados Unidos”, añadió.
Sin embargo, sugirió ampliamente a Fox News que Tel Aviv había asesinado al jefe de inteligencia iraní, Mohammad Kazemi. Afirmó que recientemente había "atrapado al jefe de inteligencia y a su adjunto en Teherán", mientras sus aviones realizaban incursiones sobre la capital. Horas después, medios iraníes reportaron sobre la muerte de Kazemi y otros dos generales.
De manera reiterada, Trump ha insistido que Washington, el principal aliado de Israel, “no tuvo nada que ver” con la campaña de ataques de Tel Aviv.
Estas declaraciones se producen en medio de los intensos lanzamientos de misiles entre Israel e Irán, que llevaron a órdenes de refugio para los residentes en Jerusalén, mientras se escuchaban explosiones sobre la ciudad, y se informaba la activación de los sistemas de defensa aérea en Teherán.
Tras décadas de enemistad y una prolongada guerra a la sombra librada mediante grupos aliados y operaciones encubiertas, el conflicto actual marca la primera vez que ambos países se enfrentan con esta intensidad. La situación ha generado temores de un conflicto prolongado que podría envolver a todo Oriente Medio.
La reciente escalada comenzó el viernes, cuando Israel lanzó un ataque que mató a altos mandos militares y científicos nucleares iraníes, y bombardeó bases militares, instalaciones nucleares y zonas residenciales en todo el país.
El ataque no provocado de Tel Aviv desató el conflicto, lo que llevó a Irán a lanzar represalias contra Israel. Los ataques y contraataques han continuado desde entonces.
Desde el viernes pasado, la cifra de muertos por los ataques de Israel contra Irán ha ascendido a 224, de los cuales el 90% son civiles, según medios estatales iraníes.
Trump espera un alto el fuego, y reafirma su apoyo a Israel
Este domingo, Trump además sacó la carta de un posible alto el fuego, al señalar que tenía “esperanza” de que Israel e Irán puedan llegar eventualmente a un alto el fuego. Aunque mencionó que, en ocasiones, los países “tienen que pelear primero”. En sus declaraciones, además reafirmó el apoyo de Washington a la “defensa” de Tel Aviv.
“Espero que haya un acuerdo. Creo que ya es hora de un acuerdo y veremos qué pasa. A veces tienen que pelear primero, pero vamos a ver qué sucede”, dijo.
Hablando con periodistas antes de partir hacia la cumbre del G7 en Canadá, Trump evitó decir si había pedido a Israel que detuviera sus ataques contra Irán.
De hecho, el domingo, Trump dijo a través de su plataforma en Truth Social que “podemos lograr fácilmente un acuerdo entre Irán e Israel, y ¡poner fin a este sangriento conflicto!”
La advertencia de Trump sobre “posible” participación de EE.UU.
En una conversación con la cadena de noticias estadounidense ABC News este domingo, Trump también abrió la posibilidad a que EE.UU. pueda involucrarse en el conflicto entre Irán e Israel, y que estaría “abierto” a que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, actúe como mediador.
“Es posible que podamos involucrarnos” en el conflicto en curso entre Tel Aviv y Teherán, dijo Trump en una entrevista fuera de cámara con la corresponsal política senior de ABC News, Rachel Scott, que no se había hecho pública anteriormente. No obstante, subrayó que el país no está involucrado en la acción militar “en este momento”.
En cuanto a la posibilidad de que Putin sea mediador en el conflicto, Trump aseguró: “Está listo. Me llamó al respecto. Tuvimos una larga conversación”.
Omán, que ha actuado como mediador en el tema nuclear, informó que la sexta ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, prevista para este fin de semana, fue cancelada.
El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, tenía previsto viajar a Omán el domingo para una nueva ronda de conversaciones con funcionarios iraníes. Sin embargo, tras los ataques israelíes, Teherán canceló la reunión. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó las negociaciones nucleares de "injustificables" tras los ataques, que, según él, se llevaron a cabo con el apoyo de Washington.
Sin embargo, Trump afirmó que ambas partes siguen en conversaciones. “No, no hay una fecha límite” para las negociaciones, dijo cuando se le preguntó si existía un plazo para que Teherán se sentara a la mesa. “Pero están hablando. Quieren llegar a un acuerdo. Están hablando. Siguen hablando”, insistió Trump, según Scott.
Trump sugirió que algo como el enfrentamiento entre Israel e Irán “tenía” que suceder para impulsar las negociaciones sobre un acuerdo nuclear, señalando que “puede que esto haya obligado a que el acuerdo avance más rápido, en realidad”.
Trump anticipa una “fuerza sin precedentes” contra Irán si ataca posiciones de EE.UU.
Tras reiterar que Washington “no tuvo nada que ver” con los ataques de Israel, Trump también advirtió el domingo que Irán enfrentará “toda la fuerza” del ejército si ataca a EE.UU.
“Si somos atacados de cualquier manera, forma o tipo por Irán, toda la fuerza y poderío de las Fuerzas Armadas de EE.UU. caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos”, escribió en una publicación en su plataforma de Truth Social.
Aunque dijo que estaba al tanto del ataque israelí antes de que comenzara, reiteró la mañana del domingo que Estados Unidos “no tuvo nada que ver con el ataque a Irán”.
Mientras tanto, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, anunció que la embajada allí permanecerá cerrada por motivos de seguridad. Añadió que no hubo heridos entre el personal estadounidense y que la sede sufrió daños menores.
“Pruebas sólidas”
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó el domingo que Teherán tiene pruebas de que las fuerzas estadounidenses apoyaron la intensa campaña de bombardeos lanzada por Israel esta semana.
“Tenemos pruebas sólidas del apoyo de las fuerzas estadounidenses y las bases estadounidenses en la región a los ataques de las fuerzas militares del régimen sionista”, declaró Araghchi a diplomáticos extranjeros en una reunión transmitida por la televisión estatal.
El viernes, el presidente estadounidense ya había instado a Teherán a llegar a un acuerdo o enfrentarse a ataques “aún más brutales” por parte de Israel.
Durante su primer mandato, Trump suspendió un histórico acuerdo nuclear con Irán —negociado bajo la presidencia de Barack Obama— al retirar unilateralmente a Estados Unidos en 2018 e imponer nuevas sanciones.