Mientras Israel e Irán han intercambiado aluviones de misiles este domingo y lunes, un plan de Tel Aviv para asesinar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue bloqueado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según un alto funcionario de Washington.

En conversación con la agencia de noticias AFP, el funcionario señaló que EE.UU. había descubierto “que los israelíes tenían planes para atacar al líder supremo de Irán. El presidente Trump estuvo en contra y les dijimos a los israelíes que no lo hicieran”. Las declaraciones del funcionario se hicieron bajo condición de anonimato.

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, evitó responder una pregunta sobre los reportes relacionados a que Trump le había pedido no matar a Jamenei.

“No voy a entrar en ese tema”, contestó al medio Fox News, “pero puedo decirte… haremos lo que tengamos que hacer, y creo que Estados Unidos sabe lo que es bueno para Estados Unidos”, añadió.

Sin embargo, sugirió ampliamente a Fox News que Tel Aviv había asesinado al jefe de inteligencia iraní, Mohammad Kazemi. Afirmó que recientemente había "atrapado al jefe de inteligencia y a su adjunto en Teherán", mientras sus aviones realizaban incursiones sobre la capital. Horas después, medios iraníes reportaron sobre la muerte de Kazemi y otros dos generales.

De manera reiterada, Trump ha insistido que Washington, el principal aliado de Israel, “no tuvo nada que ver” con la campaña de ataques de Tel Aviv.

Estas declaraciones se producen en medio de los intensos lanzamientos de misiles entre Israel e Irán, que llevaron a órdenes de refugio para los residentes en Jerusalén, mientras se escuchaban explosiones sobre la ciudad, y se informaba la activación de los sistemas de defensa aérea en Teherán.

Tras décadas de enemistad y una prolongada guerra a la sombra librada mediante grupos aliados y operaciones encubiertas, el conflicto actual marca la primera vez que ambos países se enfrentan con esta intensidad. La situación ha generado temores de un conflicto prolongado que podría envolver a todo Oriente Medio.

La reciente escalada comenzó el viernes, cuando Israel lanzó un ataque que mató a altos mandos militares y científicos nucleares iraníes, y bombardeó bases militares, instalaciones nucleares y zonas residenciales en todo el país.

El ataque no provocado de Tel Aviv desató el conflicto, lo que llevó a Irán a lanzar represalias contra Israel. Los ataques y contraataques han continuado desde entonces.

Desde el viernes pasado, la cifra de muertos por los ataques de Israel contra Irán ha ascendido a 224, de los cuales el 90% son civiles, según medios estatales iraníes.

Este domingo, Trump además sacó la carta de un posible alto el fuego, al señalar que tenía “esperanza” de que Israel e Irán puedan llegar eventualmente a un alto el fuego. Aunque mencionó que, en ocasiones, los países “tienen que pelear primero”. En sus declaraciones, además reafirmó el apoyo de Washington a la “defensa” de Tel Aviv.

“Espero que haya un acuerdo. Creo que ya es hora de un acuerdo y veremos qué pasa. A veces tienen que pelear primero, pero vamos a ver qué sucede”, dijo.

Hablando con periodistas antes de partir hacia la cumbre del G7 en Canadá, Trump evitó decir si había pedido a Israel que detuviera sus ataques contra Irán.

De hecho, el domingo, Trump dijo a través de su plataforma en Truth Social que “podemos lograr fácilmente un acuerdo entre Irán e Israel, y ¡poner fin a este sangriento conflicto!”

La advertencia de Trump sobre “posible” participación de EE.UU.



