En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, Türkiye reforzó su papel diplomático al rechazar cualquier acción militar contra Teherán y ofrecerse como mediador para una salida negociada. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, defendió una solución pacífica sin injerencias externas, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan expresó la disposición de Ankara a facilitar el diálogo entre Washington y Teherán para contribuir a la desescalada regional.
Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada este viernes en Estambul junto al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, Fidan reiteró que Ankara se opone firmemente a cualquier “intervención militar dirigida contra Irán”.
“Esperamos que los problemas internos de Irán se resuelvan pacíficamente por el pueblo iraní, sin ninguna intervención externa”, añadió.
Araghchi: “Nos oponemos a cualquier acción que desestabiliza la paz”
Por su parte, Abbas Araghchi aseguró que Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos “en condiciones de igualdad”.
“Si las negociaciones son justas y se dan en un marco de igualdad, la República Islámica de Irán está preparada para participar”, afirmó, reiterando la postura habitual de Teherán de que “nunca ha buscado obtener armas nucleares”.
En ese contexto, el jefe de la diplomacia iraní advirtió sobre el impacto de la presión externa en la estabilidad regional. “La injerencia ilegítima de actores externos, en particular las conspiraciones del régimen israelí, busca desestabilizar la región”, sostuvo, subrayando que “los países islámicos deben actuar con unidad”.
Asimismo, remarcó que la seguridad regional es indivisible y afirmó: “Nos oponemos a cualquier acción que pueda desestabilizar la paz y la seguridad”.
Al referirse a las relaciones bilaterales, Araghchi señaló que Teherán concede gran importancia a su asociación con Ankara, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos regionales.
“Türkiye e Irán siempre han estado uno al lado del otro, tanto en los momentos difíciles como en los fáciles”, afirmó, al añadir que los vínculos entre ambos países se basan en la “fraternidad y la amistad”.
En la misma línea, agradeció al presidente Erdogan, al Gobierno de Türkiye y al ministro Fidan por sus mensajes de solidaridad tras lo que describió como recientes “ataques terroristas” en Irán, señalando que los incidentes estuvieron “claramente dirigidos por elementos vinculados a Israel”.
Finalmente, al referirse a la ofensiva en Gaza, indicó que Irán valora los esfuerzos de Türkiye para proporcionar ayuda humanitaria y promover la paz.
“Agradecemos al presidente Erdogan y a Hakan Fidan por su papel activo y su apoyo a Palestina”, concluyó.
Erdogan: “Türkiye está dispuesta a asumir un papel facilitador entre Irán y EE.UU.”
Horas antes de la reunión entre Fidan y Araghchi, el presidente Erdogan, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, para abordar las relaciones bilaterales y la escalada de las tensiones militares en la región.
Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca, ambos mandatarios revisaron los vínculos entre Türkiye e Irán, así como los crecientes riesgos para la seguridad derivados de la reciente escalada entre Estados Unidos e Irán.
Durante la llamada, Erdogan subrayó que Türkiye está dispuesta a asumir un papel facilitador entre Irán y Estados Unidos con el fin de contribuir a la desescalada de las tensiones y a la resolución de los asuntos pendientes.
Estos intercambios diplomáticos se produjeron en un contexto de creciente fricción entre Teherán y Washington. En las últimas semanas, las tensiones se intensificaron tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que una “armada masiva” se dirigía hacia Irán y llamó a Teherán a “sentarse a la mesa” para negociar.
Desde Teherán, funcionarios iraníes advirtieron que cualquier ataque por parte de Estados Unidos provocaría una respuesta “rápida y contundente”, al tiempo que reiteraron que el país permanece abierto al diálogo únicamente bajo lo que describe como “condiciones justas, equilibradas y no coercitivas”.