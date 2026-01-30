En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, Türkiye reforzó su papel diplomático al rechazar cualquier acción militar contra Teherán y ofrecerse como mediador para una salida negociada. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, defendió una solución pacífica sin injerencias externas, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan expresó la disposición de Ankara a facilitar el diálogo entre Washington y Teherán para contribuir a la desescalada regional.

Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada este viernes en Estambul junto al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, Fidan reiteró que Ankara se opone firmemente a cualquier “intervención militar dirigida contra Irán”.

“Esperamos que los problemas internos de Irán se resuelvan pacíficamente por el pueblo iraní, sin ninguna intervención externa”, añadió.

Araghchi: “Nos oponemos a cualquier acción que desestabiliza la paz”

Por su parte, Abbas Araghchi aseguró que Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos “en condiciones de igualdad”.

“Si las negociaciones son justas y se dan en un marco de igualdad, la República Islámica de Irán está preparada para participar”, afirmó, reiterando la postura habitual de Teherán de que “nunca ha buscado obtener armas nucleares”.

En ese contexto, el jefe de la diplomacia iraní advirtió sobre el impacto de la presión externa en la estabilidad regional. “La injerencia ilegítima de actores externos, en particular las conspiraciones del régimen israelí, busca desestabilizar la región”, sostuvo, subrayando que “los países islámicos deben actuar con unidad”.

Asimismo, remarcó que la seguridad regional es indivisible y afirmó: “Nos oponemos a cualquier acción que pueda desestabilizar la paz y la seguridad”.

Al referirse a las relaciones bilaterales, Araghchi señaló que Teherán concede gran importancia a su asociación con Ankara, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos regionales.

“Türkiye e Irán siempre han estado uno al lado del otro, tanto en los momentos difíciles como en los fáciles”, afirmó, al añadir que los vínculos entre ambos países se basan en la “fraternidad y la amistad”.