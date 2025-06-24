El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó un cambio de régimen en Irán poco después de que aviones de su país lanzaran bombas perforantes sobre instalaciones nucleares clave de Teherán durante el pasado domingo.
Su postura contrasta marcadamente con las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes aseguraron que Washington no pretendía derrocar al gobierno iraní.
“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el régimen iraní actual no logra que Irán sea grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen??? ¡¡¡MIGA!!!”, escribió Trump en su red Truth Social, utilizando mayúsculas en parte de su mensaje y haciendo un paralelismo con su lema MAGA (cuyas iniciales corresponden a “Make America Great Again”, cuya traducción en español es “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”).
Durante su campaña, Trump prometió no arrastrar a EE.UU. a nuevas guerras en el exterior. Su cambio de postura en este asunto ha molestado al sector aislacionista del Partido Republicano, que busca mantener a las fuerzas estadounidenses fuera de conflictos librados en tierras extranjeras.
A lo largo de la historia, EE.UU. ha impulsado cambios de régimen en numerosos países, que en muchos casos derivaron en consecuencias accidentales como inestabilidad política, violencia étnica y conflictos sectarios..
Esta es una breve lista de algunas de las intervenciones de Washington desde la Segunda Guerra Mundial que llevaron a guerras civiles de larga duración o fortalecieron a grupos adversarios de los intereses estadounidenses:
Irán – 1953
Con el respaldo del Reino Unido, Washington desempeñó un papel clave en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido del entonces primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953.
Washington instauró una monarquía a favor de Occidente bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi, principalmente para proteger los intereses petroleros occidentales y frenar la influencia soviética en Irán.
El golpe orquestado por la CIA incluyó sobornos, propaganda y violencia callejera.
Aunque EE.UU. logró reemplazar a Mossadegh con el Shah, el golpe alimentó un profundo resentimiento hacia EE.UU. entre los iraníes.
El Shah gobernó con mano dura hasta 1979, cuando una revolución en cabeza del líder religioso Ruhollah Jomeini derrocó la monarquía e instauró un gobierno firmemente antiestadounidense.
El golpe de 1953 es citado con frecuencia como catalizador del sentimiento contra Estados Unidos en Oriente Medio.
Guatemala – 1954
En 1954, Estados Unidos orquestó la destitución del presidente democráticamente elegido Jacobo Árbenz, a quien se consideraba una amenaza comunista por sus reformas agrarias que afectaban los intereses de empresas estadounidenses.
La CIA utilizó guerra psicológica, propaganda y una pequeña fuerza mercenaria liderada por el militar Carlos Castillo Armas para derrocar al gobierno de Árbenz.
Aunque el golpe fue exitoso y Armas asumió el poder con respaldo estadounidense, la intervención encubierta desató más de tres décadas de guerra civil (1960–1996), que dejaron unos 200.000 muertos y graves violaciones a los derechos humanos.
Lejos de consolidar la influencia estadounidense, la inestabilidad fortaleció a grupos de izquierda y avivó el sentimiento antiestadounidense en América Latina.
Cuba – 1961
Washington intentó reemplazar el gobierno comunista de Fidel Castro en 1961 con un régimen proestadounidense, organizando una “invasión” de exiliados cubanos entrenados por la CIA.
La llamada invasión fracasó en pocos días, ya que las fuerzas cubanas derrotaron decisivamente a los exiliados. El resultado fortaleció a Castro, quien consolidó su poder y estrechó lazos con la Unión Soviética.
El fallido golpe desembocó en la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear total durante la Guerra Fría.
Vietnam del Sur – 1963
El gobierno estadounidense planificó y ejecutó en 1963 la destitución del presidente Ngo Dinh Diem, cuyas políticas supuestamente obstaculizaban los esfuerzos de Washington para frenar el comunismo.
La CIA ayudó a generales vietnamitas a derrocar al presidente, mientras que el embajador estadounidense Henry Cabot Lodge Jr. proporcionó fondos.
Aunque los generales lograron derrocar y asesinar a Diem, el golpe creó un vacío de poder que debilitó al gobierno de Vietnam del Sur y fortaleció la insurgencia del Viet Cong.
La inestabilidad derivó en una escalada militar de EE.UU., con más de 58.000 soldados estadounidenses muertos y millones de víctimas vietnamitas.
Como en Irán y Guatemala, el cambio de régimen desestabilizó el país y socavó los intereses estadounidenses a largo plazo.
Iraq – 1963
Estados Unidos apoyó activamente el golpe del Partido Baaz en 1963 contra el primer ministro Abd al-Karim Qasim, quien era procomunista y se oponía a unirse a la República Árabe Unida, alineada con Washington.
EE.UU. desempeñó un “papel integral” en el golpe, descrito como “una de las operaciones más elaboradas de la CIA en la historia de Oriente Medio”.
Qasim fue asesinado y el Partido Baaz asumió el poder brevemente. Sin embargo, el segundo mandato baazista bajo Saddam Hussein (1979–2003) convirtió a Iraq en un adversario de EE.UU. y desató guerras, represión e inestabilidad regional.
Chile – 1970-1973
A principios de la década de 1970, Estados Unidos puso su mira en impedir que el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, elegido en 1970, estableciera un gobierno alineado con Moscú en el país sudamericano.
La razón de fondo de la intervención encubierta de EE.UU. fue proteger los intereses económicos de Washington, como las minas de cobre que habían sido nacionalizadas.
Richard Nixon, entonces presidente de EE.UU., ordenó a la CIA hacer que la economía chilena “gritara“. Estados Unidos recurrió al sabotaje económico y financió a grupos de oposición con unos 10 millones de dólares para derrocar al gobierno de Allende.
Un golpe militar respaldado por la CIA en 1973 derrocó a Allende y allanó el camino para la dictadura de Pinochet (1973–1990). El régimen alineado con EE.UU. mató a más de 3.000 personas y torturó a miles más, lo que provocó condenas a nivel internacional.
Afganistán – 1979-1989
EE.UU. armó a los muyahidines afganos en la década de 1980 para derrocar al gobierno comunista respaldado por la URSS y contrarrestar la influencia del Kremlin durante la Guerra Fría.
La CIA canalizó miles de millones de dólares en ayuda, armas y entrenamiento, lo que provocó la retirada soviética en 1989.
Sin embargo, la participación estadounidense desembocó en una guerra civil (1989–1996) en Afganistán, que facilitó el ascenso de los talibanes. Al mismo tiempo, Al Qaeda se afianzó en la región, lo que llevó a la invasión estadounidense de 2001 y dos décadas de colapso del orden civil.
Iraq – 2003
En 2003, Washington invadió Iraq para derrocar al régimen de Saddam Hussein, bajo la acusación de poseer armas de destrucción masiva (ADM). Estados Unidos buscaba instaurar una supuesta democracia prooccidental.
Aunque logró derribar rápidamente al régimen, no se encontraron ADM. La invasión provocó una insurgencia, con violencia sectaria generalizada y ataques contra las tropas estadounidenses.
Grupos como Daesh se establecieron en zonas sin ley, desestabilizando toda la región.
Más de 4.400 soldados estadounidenses y cientos de miles de civiles iraquíes murieron. Iraq permaneció sumido en la inestabilidad durante años.