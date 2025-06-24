El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó un cambio de régimen en Irán poco después de que aviones de su país lanzaran bombas perforantes sobre instalaciones nucleares clave de Teherán durante el pasado domingo.

Su postura contrasta marcadamente con las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes aseguraron que Washington no pretendía derrocar al gobierno iraní.

“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el régimen iraní actual no logra que Irán sea grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen??? ¡¡¡MIGA!!!”, escribió Trump en su red Truth Social, utilizando mayúsculas en parte de su mensaje y haciendo un paralelismo con su lema MAGA (cuyas iniciales corresponden a “Make America Great Again”, cuya traducción en español es “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”).

Durante su campaña, Trump prometió no arrastrar a EE.UU. a nuevas guerras en el exterior. Su cambio de postura en este asunto ha molestado al sector aislacionista del Partido Republicano, que busca mantener a las fuerzas estadounidenses fuera de conflictos librados en tierras extranjeras.

A lo largo de la historia, EE.UU. ha impulsado cambios de régimen en numerosos países, que en muchos casos derivaron en consecuencias accidentales como inestabilidad política, violencia étnica y conflictos sectarios..

Esta es una breve lista de algunas de las intervenciones de Washington desde la Segunda Guerra Mundial que llevaron a guerras civiles de larga duración o fortalecieron a grupos adversarios de los intereses estadounidenses:

Irán – 1953





Con el respaldo del Reino Unido, Washington desempeñó un papel clave en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido del entonces primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953.

Washington instauró una monarquía a favor de Occidente bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi, principalmente para proteger los intereses petroleros occidentales y frenar la influencia soviética en Irán.

El golpe orquestado por la CIA incluyó sobornos, propaganda y violencia callejera.

Aunque EE.UU. logró reemplazar a Mossadegh con el Shah, el golpe alimentó un profundo resentimiento hacia EE.UU. entre los iraníes.

El Shah gobernó con mano dura hasta 1979, cuando una revolución en cabeza del líder religioso Ruhollah Jomeini derrocó la monarquía e instauró un gobierno firmemente antiestadounidense.

El golpe de 1953 es citado con frecuencia como catalizador del sentimiento contra Estados Unidos en Oriente Medio.

Guatemala – 1954





En 1954, Estados Unidos orquestó la destitución del presidente democráticamente elegido Jacobo Árbenz, a quien se consideraba una amenaza comunista por sus reformas agrarias que afectaban los intereses de empresas estadounidenses.

La CIA utilizó guerra psicológica, propaganda y una pequeña fuerza mercenaria liderada por el militar Carlos Castillo Armas para derrocar al gobierno de Árbenz.

Aunque el golpe fue exitoso y Armas asumió el poder con respaldo estadounidense, la intervención encubierta desató más de tres décadas de guerra civil (1960–1996), que dejaron unos 200.000 muertos y graves violaciones a los derechos humanos.

Lejos de consolidar la influencia estadounidense, la inestabilidad fortaleció a grupos de izquierda y avivó el sentimiento antiestadounidense en América Latina.

Cuba – 1961





Washington intentó reemplazar el gobierno comunista de Fidel Castro en 1961 con un régimen proestadounidense, organizando una “invasión” de exiliados cubanos entrenados por la CIA.

La llamada invasión fracasó en pocos días, ya que las fuerzas cubanas derrotaron decisivamente a los exiliados. El resultado fortaleció a Castro, quien consolidó su poder y estrechó lazos con la Unión Soviética.

El fallido golpe desembocó en la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear total durante la Guerra Fría.