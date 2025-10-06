Rusia y Venezuela elevaron su voz este lunes ante lo que consideran una amenaza creciente: el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Moscú condenó de manera contundente “el reciente ataque estadounidense contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela”, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, reiteró durante su conversación con su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, que Washington mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido frente a las costas venezolanas bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico”.

Lavrov, por su parte, condenó de manera contundente “el último ataque estadounidense del 3 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela”.

Tras el diálogo, Gil aseguró que Venezuela recibió “la plena expresión de apoyo y solidaridad del Gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”. Además, advirtió que “sectores políticos de Estados Unidos buscan justificar un despliegue bélico que pone en riesgo la estabilidad del continente”.

Ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la acción conjunta dentro de la ONU y otros espacios internacionales para garantizar el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos.

Por otra parte, Lavrov advirtió sobre la posibilidad de que Estados Unidos vincule su lucha contra los cárteles de droga con la situación en Haití, donde recientemente se ha planteado el inicio de una nueva misión. Y ambos ministros expresaron su preocupación de que la última resolución del Consejo de Seguridad para reorganizar la fuerza internacional en Haití pudiera utilizarse para “atacar la 'criminalidad de las drogas' de Venezuela”.

El respaldo de Rusia se produce en un contexto de estrecha cooperación bilateral. Recientemente, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de cooperación estratégica con Moscú que, según diputados del partido gobernante, busca establecer un “diálogo político de alto nivel”, respetar la soberanía y los derechos humanos, y promover el “arreglo pacífico de controversias”. Según el diputado Roy Daza, la iniciativa refleja “el nuevo momento de la geopolítica mundial”.

Falsa bandera: alerta venezolana sobre intento de desestabilización