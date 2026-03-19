Más de un millón de personas, casi un tercio de ellos niños, ya han sido desplazadas en el Líbano debido a la escalada de ataques por parte de Israel, los cuales se han intensificado en todo el territorio. Mientras, medios israelíes reportaron que Tel Aviv ya planea ocupar varios pueblos en el sur del país.

“Durante la noche y hasta primeras horas de la mañana (del miércoles), los ataques israelíes en el centro de Beirut habrían causado más víctimas”, afirmó Farhan Haq, portavoz de la ONU, durante una conferencia de prensa. Según Haq, zonas residenciales fueron impactadas, provocando el colapso de un edificio de varios pisos.

Haq detalló que “más de un millón de personas están ahora desplazadas, incluyendo 367.000 niños, casi un tercio del total”, mientras los combates entre fuerzas israelíes y grupos en Líbano no muestran signos de disminuir.

Citando a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), Haq informó que la situación de seguridad se ha deteriorado drásticamente en toda su área de operaciones. Señaló “intercambios intensos de fuego, actividad aérea y terrestre intensificada, y la mayor presencia de fuerzas israelíes dentro del territorio libanés”.

Reiterando su preocupación por las órdenes de evacuación renovadas de Israel “que afectan a civiles en ambos lados de la Línea Azul”, la ONU hizo un llamado a todas las partes a retroceder del borde del conflicto.

“Seguimos llamando a la desescalada e instamos a todas las partes a recurrir a canales diplomáticos y a comprometerse nuevamente con la implementación completa de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad”, dijo Haq.

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Israel planea ocupar pueblos del sur de Líbano: medios israelíes

En medio, el Canal 12 de Israel informó el miércoles que Tel Aviv ya planea ocupar la primera línea de pueblos en el sur del Líbano “para impedir el lanzamiento de cohetes”. Indicó que la cúpula política tiene la intención de ordenar a las fuerzas militares ocupar cualquier área en Líbano desde la cual supuestamente se lancen armas antitanque, “hasta nuevo aviso”.

“Israel pretende controlar todas las áreas que amenacen a la población, especialmente la primera línea de pueblos en el sur de Líbano”, dijo el medio, sin especificar cuáles son esos pueblos.

"Esto es simplemente una moneda de cambio hasta que vengan a recuperarlo en los términos de Israel", dijo el canal, citando a una fuente de seguridad israelí de alto rango que prefirió permanecer en el anonimato. “Al gobierno libanés no le queda otra opción que desmantelar a Hezbollah, ya que es la medida más eficaz”, dijo la fuente en referencia al grupo libanés.