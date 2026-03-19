Más de un millón de personas, casi un tercio de ellos niños, ya han sido desplazadas en el Líbano debido a la escalada de ataques por parte de Israel, los cuales se han intensificado en todo el territorio. Mientras, medios israelíes reportaron que Tel Aviv ya planea ocupar varios pueblos en el sur del país.
“Durante la noche y hasta primeras horas de la mañana (del miércoles), los ataques israelíes en el centro de Beirut habrían causado más víctimas”, afirmó Farhan Haq, portavoz de la ONU, durante una conferencia de prensa. Según Haq, zonas residenciales fueron impactadas, provocando el colapso de un edificio de varios pisos.
Haq detalló que “más de un millón de personas están ahora desplazadas, incluyendo 367.000 niños, casi un tercio del total”, mientras los combates entre fuerzas israelíes y grupos en Líbano no muestran signos de disminuir.
Citando a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), Haq informó que la situación de seguridad se ha deteriorado drásticamente en toda su área de operaciones. Señaló “intercambios intensos de fuego, actividad aérea y terrestre intensificada, y la mayor presencia de fuerzas israelíes dentro del territorio libanés”.
Reiterando su preocupación por las órdenes de evacuación renovadas de Israel “que afectan a civiles en ambos lados de la Línea Azul”, la ONU hizo un llamado a todas las partes a retroceder del borde del conflicto.
“Seguimos llamando a la desescalada e instamos a todas las partes a recurrir a canales diplomáticos y a comprometerse nuevamente con la implementación completa de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad”, dijo Haq.
Israel planea ocupar pueblos del sur de Líbano: medios israelíes
En medio, el Canal 12 de Israel informó el miércoles que Tel Aviv ya planea ocupar la primera línea de pueblos en el sur del Líbano “para impedir el lanzamiento de cohetes”. Indicó que la cúpula política tiene la intención de ordenar a las fuerzas militares ocupar cualquier área en Líbano desde la cual supuestamente se lancen armas antitanque, “hasta nuevo aviso”.
“Israel pretende controlar todas las áreas que amenacen a la población, especialmente la primera línea de pueblos en el sur de Líbano”, dijo el medio, sin especificar cuáles son esos pueblos.
"Esto es simplemente una moneda de cambio hasta que vengan a recuperarlo en los términos de Israel", dijo el canal, citando a una fuente de seguridad israelí de alto rango que prefirió permanecer en el anonimato. “Al gobierno libanés no le queda otra opción que desmantelar a Hezbollah, ya que es la medida más eficaz”, dijo la fuente en referencia al grupo libanés.
Tel Aviv amplió su ofensiva militar sobre Líbano después de que fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero. El 2 de marzo, Hezbollah atacó el norte de Israel en respuesta a lo que describió como ataques continuos israelíes sobre Líbano a pesar de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, así como al asesinato del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque aéreo conjunto de EE.UU. e Israel, el pasado 28 de febrero.
Según las autoridades libanesas, al menos 968 personas han muerto, incluyendo al menos 111 niños y 67 mujeres, y 2.432 han resultado heridas en los ataques israelíes, de los cuales al menos 334 eran niños y 375, mujeres.
Durante décadas, Israel ha ocupado territorios palestinos así como tierras en Líbano y Siria, y se niega a retirarse de ellas o permitir el establecimiento de un Estado palestino independiente.
Unicef advierte que los hospitales en Líbano están “desbordados”
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este miércoles de que los centros hospitalarios del Líbano se encuentran "desbordados" ante la cantidad de víctimas causadas por el conflicto.
"Los hospitales están desbordados y, sin apoyo urgente, la capacidad de proporcionar cuidados que salvan vidas a los niños estará en serio riesgo", advirtió el subdirector de Emergencias y Operaciones de Suministro en la agencia de la ONU, Ted Chaiban.
En esta línea, Unicef destacó en un comunicado que los centros sanitarios tienen que hacerse cargo del "creciente" número de heridos a la vez que siguen ofreciendo los cuidados básicos a la población.
Por ello, este miércoles entregó a las autoridades libanesas 32,5 toneladas de suministros médicos de emergencia para apoyar a los hospitales, los centros de atención primaria y las unidades móviles que trabajan en las zonas más necesitadas de servicios.
Según la nota, este cargamento se une a otras 800 toneladas de materiales de ayuda distribuidos por el país desde el estallido de las hostilidades el pasado 2 de marzo, periodo en el que han ayudado a alrededor de 150.00 personas y proporcionado 600.000 litros de agua o 40.000 kits de higiene, entre otros.