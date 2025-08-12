En medio de la incertidumbre sobre un posible encuentro cara a cara entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que durante la cumbre en Alaska con el líder ruso este viernes analizará la propuesta del Kremlin para terminar la guerra que se ha extendido por más de tres años. Y añadió que tanto Kiev como Moscú tendrán que cederse territorios mutuamente si quieren alcanzar un acuerdo de paz.

“Veré qué tiene en mente”, dijo Trump en relación a la reunión con Putin, en la que espera saber si Moscú está dispuesto a lograr un acuerdo. “Si es un acuerdo justo (el del líder ruso), se lo comunicaré a los líderes de la Unión Europea y de la OTAN, y también al presidente Zelenskyy. Por respeto, lo llamaré primero a él. Y después los llamaré a ellos”, añadió. Aunque matizó que “tal vez” pueda decir “mucha suerte. Sigan luchando”.

Aun así, Trump insistió en que le gustaría tener un alto el fuego “muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato”. También dijo que le iba a decir al mandatario ruso que “tiene que terminar esta guerra”. Luego añadió que tras la cumbre en Alaska trabajará para lograr el esquivo encuentro presencial entre Putin y Zelenskyy: “Estaré allí si me necesitan, pero quiero organizar una reunión entre los dos líderes”, afirmó.

La semana pasada, Putin había descartado incluir a Zelenskyy en su cumbre con Trump. Ante esta posibilidad, el mandatario ruso aseguró “en principio” no se oponía. Sin embargo, subrayó la necesidad de “crear las condiciones necesarias” antes de que pudiera celebrarse.

"No tengo nada en contra (de la reunión) en general. Es posible, pero deben crearse ciertas condiciones para ello. Sin embargo, lamentablemente, aún estamos lejos de crear dichas condiciones", declaró Putin a la prensa en el Kremlin, horas después de Zelenskyy reiterara su llamado a conversaciones directas.

¿Intercambio de territorios para lograr la paz?





Durante sus declaraciones, Trump reiteró lo que ya había dicho: cualquier posible acuerdo que busque terminar la guerra necesitará que Rusia y Ucrania se cedan territorios mutuamente. Una propuesta de la que Zelenskyy se distanció desde que el presidente estadounidense la planteó el viernes pasado.

“Habrá algunos intercambios territoriales”, aseguró. “Lo sé por Rusia y por las conversaciones con todos, para el bien de Ucrania”. Añadió que Moscú había ocupado “territorios muy valiosos”, pero “intentaremos recuperar una parte de eso”. Además, añadió que le “molesta un poco” que Zelenskyy rechace la propuesta de intercambio territorial.

El mandatario ucraniano había señalado el pasado sábado que Putin quiere el "botín territorial" y está intentando legalizar la ocupación de territorios ucranianos.

Rusia busca “renovar su ofensiva”, no una tregua: Zelenskyy





Ese mismo lunes, Zelenskyy volvió a señalar hacia el Kremlin. En este sentido, afirmó que el objetivo de Rusia es, lejos del cese del fuego, “ganar tiempo” y prepararse para “nuevas operaciones ofensivas”.

“Es evidente que los rusos simplemente quieren ganar tiempo, no acabar con la guerra”, escribió Zelenskyy en X, tras conversar por teléfono con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente lituano Gitanas Nauseda.