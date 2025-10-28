En una Gaza devastada por dos años de la ofensiva genocida de Israel, donde los escombros se confunden con las montañas de basura y el aire está plagado por la descomposición, las autoridades del enclave advierten sobre una catástrofe sanitaria y ambiental sin precedentes. En paralelo, el grupo de resistencia palestino Hamás entregó los restos de otro rehén israelí, como parte del acuerdo de alto el fuego.

A pesar de que este cese de los bombardeos entró en vigor el pasado 10 de octubre, el sufrimiento para los palestinos está lejos de terminar. De hecho, la situación humanitaria del enclave sigue deteriorándose a una velocidad alarmante. Las autoridades locales alertaron que la falta de recursos, la destrucción masiva y la imposibilidad de acceder a servicios básicos han llevado a la Ciudad de Gaza al borde del colapso.

El portavoz municipal, Asim Al-Nabih, advirtió este lunes que el territorio enfrenta “múltiples desastres de salud y ambientales que ponen en peligro la vida de sus residentes”. En una declaración grabada, sostuvo que la crisis empeora debido a la destrucción generalizada: hay más de 250.000 toneladas de desechos acumulados en la Ciudad de Gaza. Un escenario que se agrava con la severa escasez de agua.

En este sentido, indicó que todos estos residuos representan una “grave catástrofe sanitaria y ambiental”, que aumenta el riesgo de que se propaguen roedores e insectos.

¿Cómo responder y atender estas necesidades? Según Nabih, las autoridades municipales no pueden resolver la crisis porque Israel destruyó más del 85% de la maquinaria pesada y mediana de la ciudad, sin que existan reemplazos disponibles.

Además, señaló que las fuerzas israelíes impiden que los equipos municipales accedan al vertedero principal en la localidad fronteriza de Juhor Al-Dik, al sureste de la Ciudad de Gaza, situada al este de lo que se conoce como la “línea amarilla”. Esta división imaginaria separa las zonas actualmente ocupadas por el ejército de Tel Aviv en el enclave de aquellas de las que se retiró bajo el acuerdo de alto el fuego.

A lo que se suman las grandes cantidades de aguas residuales sin tratar que se están filtrando en las calles de la Ciudad de Gaza. Según la Oficina de Prensa del enclave, los ataques israelíes durante los dos años de ofensiva destruyeron más de 700.000 metros de tuberías del sistema de alcantarillado en todo el territorio.

Frente a este panorama, Nabih hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se introduzca maquinaria y combustible necesarios, y se permita el acceso de los equipos municipales a diversas zonas, incluido el vertedero principal en Juhor Al-Dik.

“Sin estos recursos”, advirtió, “la crisis continuará y los residentes enfrentarán el riesgo de morir a causa de enfermedades y epidemias”. Las autoridades locales estiman que los daños generales causados por los bombardeos israelíes ascienden a aproximadamente el 90%, y que las pérdidas preliminares rondan los 70.000 millones de dólares.