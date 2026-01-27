Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en el área de responsabilidad del Comando Central (AFCENT) llevarán a cabo un ejercicio de preparación de varios días en Oriente Medio para demostrar su capacidad de despliegue rápido y sostenimiento operativo, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.

Según explicó AFCENT en un comunicado difundido el martes, el ejercicio tiene como objetivo mejorar la capacidad de dispersión de activos y personal, reforzar las alianzas regionales y preparar respuestas flexibles en toda el área del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las maniobras permitirán validar procedimientos para el movimiento rápido de personal y aeronaves, operaciones descentralizadas en ubicaciones de contingencia y el mando y control multinacional integrado en amplias zonas operativas. Para ello, las fuerzas estadounidenses desplegarán equipos en múltiples localizaciones de contingencia con el objetivo de poner a prueba los procesos de instalación rápida, lanzamiento y recuperación de aeronaves, utilizando “paquetes de apoyo pequeños y eficientes”.

“El ejercicio busca garantizar que nuestros aviadores estén preparados para el combate y que la ejecución disciplinada permita que el poder aéreo esté disponible cuando y donde sea necesario”, afirmó el comandante de AFCENT, el teniente general Derek France.

El mando subrayó que todas las actividades se realizarán con la aprobación de los países anfitriones y en coordinación con las autoridades civiles y militares de aviación.

El anuncio coincide con el refuerzo de la presencia militar de Washington en Oriente Medio. El lunes, Estados Unidos desplegó en la región el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Además, según informó el New York Times citando a funcionarios estadounidenses, Washington ha trasladado sistemas adicionales de defensa aérea Patriot y THAAD para proteger a sus fuerzas ante posibles represalias.

De acuerdo con esas fuentes, estas medidas responden a una evaluación de inteligencia según la cual el Gobierno de Teherán atraviesa su momento de mayor debilidad desde la revolución de 1979. En las últimas semanas, decenas de miles de personas se han manifestado en varias ciudades iraníes para protestar por la situación económica.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió inicialmente de posibles ataques si los manifestantes eran asesinados, aunque posteriormente moderó su discurso tras afirmar que Irán había detenido las muertes después de su advertencia.

Irán reitera su advertencia