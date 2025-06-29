“No permitiremos la creación de un nuevo arreglo Sykes-Picot en nuestra región, uno en el que las fronteras se redibujen con sangre”, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante la 51ª Sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), celebrada el sábado en Estambul.

Así, lanzó su advertencia contra el resurgimiento de ambiciones coloniales en Oriente Medio, condenando lo que calificó como intentos de imponer un “nuevo orden Sykes-Picot” en la región.

Su declaración hizo referencia a uno de los episodios diplomáticos más controvertidos del siglo XX: el Acuerdo Sykes-Picot, un pacto secreto entre Gran Bretaña y Francia durante la Primera Guerra Mundial que dividió los territorios árabes del Imperio Otomano en esferas de influencia imperial.

Aunque el acuerdo nunca se concretó totalmente en su forma original, sus consecuencias —fronteras artificiales, gobernanza impuesta desde el exterior y división sectaria— siguen repercutiendo en el Oriente Medio actual.

La referencia de Erdogan al pacto centenario no fue meramente simbólica: fue una advertencia ante los intentos actuales de redibujar la región mediante la guerra y la geopolítica del poder.





Una advertencia en medio del caos regional





El discurso de Erdogan se dio en medio de la catástrofe humanitaria en Gaza, donde más de 55.000 palestinos —casi dos tercios mujeres y niños— han sido asesinados en ataques israelíes, y 128.000 más han resultado heridos.

“Dos millones de nuestros hermanos y hermanas en Gaza se aferran a la vida bajo condiciones inhumanas desde hace 21 meses”, dijo Erdogan ante los ministros de Relaciones Exteriores presentes.

El líder turco extendió su condena más allá de Gaza, denunciando las operaciones militares israelíes en Líbano, Siria, Yemen e Irán como “actos de bandidaje”.

Describió al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como la principal amenaza para la paz regional, e hizo un llamado al mundo musulmán para ir más allá de los gestos simbólicos y adoptar una postura estratégica unificada frente a la agresión continua.

“Debemos demostrar una solidaridad más fuerte —no solo para poner fin a las atrocidades en Gaza, sino también para enfrentar las acciones temerarias de Israel en Siria, Líbano e Irán”, afirmó Erdogan.

“En una era de política frágil y realineamientos, la unidad entre las naciones islámicas no es una opción: es una necesidad”.

El legado de Sykes-Picot





Para comprender la advertencia del presidente Erdogan, es necesario revisar la historia a la que hizo alusión.

El Acuerdo Sykes-Picot, firmado en 1916 por el diplomático británico Mark Sykes y su homólogo francés François Georges-Picot, dividió el Imperio Otomano en zonas de control británico y francés sin considerar las realidades étnicas, tribales o religiosas de los pueblos que vivían allí.

El historiador y rector de la Universidad Nacional de Defensa, el profesor Erhan Afyoncu, dijo a TRT World que el pacto no fue elaborado en espíritu de paz o justicia, sino para satisfacer las ambiciones imperiales de las potencias europeas.

“Siempre tuvieron los ojos puestos en Oriente Medio”, afirmó Afyoncu. “Con la retirada forzada del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, la región no ha conocido más que guerra, inestabilidad y dolor”.