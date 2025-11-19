Las miradas están puestas en la pequeña ciudad brasileña de Belém, puerta de entrada al Amazonas, donde delegaciones y expertos de todo el mundo debaten el futuro de la crisis climática. La conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP30, ha entrado en su fase decisiva tras días de intensas negociaciones, lideradas por Brasil, pero marcadas por divisiones que, a solo dos días del cierre del evento, amenazan con frustrar las expectativas de alcanzar acuerdos significativos.

Entre los temas que más controversia han generado desde el inicio de la cumbre, el pasado lunes 10 de noviembre, destacan la responsabilidad financiera de los países desarrollados y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. La reunión también ha estado marcada por la fuerte presión de los pueblos indígenas y de la sociedad civil local, quienes exigen acciones concretas frente a la crisis climática y han organizado movilizaciones para visibilizar problemáticas que, aseguran, la COP no está abordando.

Hoja de ruta para los combustibles fósiles

En la conferencia se ha destacado el papel de Brasil como anfitrión y mediador. Y es que Brasil quiere que su COP30, la primera en celebrarse en el Amazonas, sea un éxito. Sus diplomáticos hacen trabajar a los negociadores día y noche con la esperanza –considerada por algunos demasiado optimista– de alcanzar un primer consenso este miércoles, cuando está prevista la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ahora bien, con el encuentro en marcha, el debate sobre los combustibles fósiles –petróleo, gas natural y carbón– ha quedado en el centro y se convirtió en la causa principal de divisiones. También genera controversia el papel de los llamados “combustibles de transición”, como el gas fósil, cuya inclusión en los planes de descarbonización genera opiniones encontradas.

En este contexto, la presidencia brasileña presentó un borrador que propone triplicar la financiación pública destinada a acciones de adaptación y desarrollar “hojas de ruta” para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

El documento plantea, por un lado, aumentar los recursos provenientes de fondos públicos hacia 2030 o 2035 respecto a los niveles de 2025, una demanda histórica de los países en desarrollo que buscan evitar préstamos privados con altos intereses. Por otro lado, busca negociar una “hoja de ruta” para superar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles, iniciativa que ya cuenta con el apoyo de más de 80 naciones, aunque algunos estados árabes y productores de petróleo muestran resistencia.

El borrador también propone la creación de una “mesa redonda ministerial” para acompañar a los países en la transición hacia energías más limpias, a pesar de que varios delegados consideran que el texto es débil y requiere mayor concreción, con plazos y objetivos claros.

En este punto, Colombia ha asumido un rol de liderazgo al también impulsar una declaración política que llama a establecer una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles.

Entretanto, ONG ecologistas como Greenpeace y World Wildlife Fund (WWF) valoran positivamente la propuesta, aunque advierten que debe ser robusta y acompañada de hitos concretos para no convertirse en otra iniciativa olvidada.





Financiación climática: el desafío del billón de dólares

La financiación climática emergió como un eje central de las discusiones desde los primeros días de la cumbre. Los delegados de los países en desarrollo enfatizan que los recursos prometidos por las naciones ricas, como los 300.000 millones de dólares anuales comprometidos en la COP29 de Bakú, deberían provenir principalmente de fondos públicos. Pero sus aspiraciones no se detienen ahí, sino que su objetivo es más ambicioso: movilizar hasta 1,3 billones de dólares anuales para enfrentar la crisis climática de manera efectiva.

Frente a esto, varios países y representantes del sector privado, han anunciado compromisos a gran escala, aunque centrados principalmente en inversiones privadas. A pesar de su magnitud, estos compromisos no reemplazan la necesidad de un financiamiento público robusto y garantizado, considerado indispensable por los países en desarrollo.



