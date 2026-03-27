La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó la Semar en un comunicado.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, explicó que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

La búsqueda de las embarcaciones y sus tripulantes

En el texto se explicó que como parte del Plan Marina se alertó a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).