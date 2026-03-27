AMÉRICA LATINA
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México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba
La Marina mexicana activó una operación de rescate después de que dos buques con ayuda humanitaria, parte del convoy Nuestra América, no llegaran a Cuba dentro de la fecha prevista.
México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba
Fotografía de archivo que muestra a un grupo de activistas a punto de zarpar hacia Cuba con ayuda humanitaria. / EFE
27 de marzo de 2026

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, “en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó la Semar en un comunicado.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, explicó que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

La búsqueda de las embarcaciones y sus tripulantes

En el texto se explicó que como parte del Plan Marina se alertó a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).

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En el comunicado, la Semar expuso que desplegó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo “Persuader”, que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, “considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región”.

Además de mantener “un monitoreo permanente” para actualizar el plan de búsqueda y “la definición de zonas probables de deriva”, e “incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones”.

La Marina mexicana llamó a la comunidad marítima internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y golfo de México, para que, “en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas”.

Estos dos veleros que se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán (sureste), y que arribó sin contratiempos el martes a La Habana, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles.

En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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