El fabricante turco de automóviles eléctricos Togg presentó un nuevo sedán, y anunció que abrirá sus ventas en Europa comenzando por Alemania, en un intento por abrirse camino en el mayor y altamente competitivo mercado automovilístico de la región.

Este lunes, Togg anunció el lanzamiento en Europa de su SUV eléctrico T10X y presentó el T10F, un sedán eléctrico de cinco puertas. Los pedidos de ambos modelos comenzarán en Alemania a finales de septiembre.

Fuat Tosyali, presidente de Togg, afirmó que la expansión de la empresa en Europa, tras su éxito en Türkiye, representa un punto de inflexión.

Al referirse al proceso de producción de Togg y los desafíos que implicó, Tosyali señaló: “Por primera vez en la historia, producir un automóvil con todos los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Türkiye fue en sí mismo un reto si se observa la historia industrial de nuestro país, y lo logramos”.

“Afortunadamente, no nos rendimos. Incluso cuando nos encontramos con dificultades, siempre nos enfocamos en buscar soluciones y trabajamos duro”, agregó.

No se revelaron detalles sobre los precios de ninguno de los modelos.