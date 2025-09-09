TÜRKİYE
2 min de lectura
Togg, fabricante turco de vehículos eléctricos, debuta en el mercado de Alemania con un nuevo modelo
La empresa turca de automóviles eléctricos Togg presentó un nuevo modelo en Alemania. Su presidente, Fuat Tosyali, destacó que la expansión de la compañía a Europa, tras su éxito nacional, marca un punto de inflexión.
Este lunes, Togg anunció el lanzamiento en Europa de su SUV eléctrico T10X y presentó el T10F, un sedán eléctrico de cinco puertas. / AA
9 de septiembre de 2025

El fabricante turco de automóviles eléctricos Togg presentó un nuevo sedán, y anunció que abrirá sus ventas en Europa comenzando por Alemania, en un intento por abrirse camino en el mayor y altamente competitivo mercado automovilístico de la región.

Este lunes, Togg anunció el lanzamiento en Europa de su SUV eléctrico T10X y presentó el T10F, un sedán eléctrico de cinco puertas. Los pedidos de ambos modelos comenzarán en Alemania a finales de septiembre.

Fuat Tosyali, presidente de Togg, afirmó que la expansión de la empresa en Europa, tras su éxito en Türkiye, representa un punto de inflexión.

Al referirse al proceso de producción de Togg y los desafíos que implicó, Tosyali señaló: “Por primera vez en la historia, producir un automóvil con todos los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Türkiye fue en sí mismo un reto si se observa la historia industrial de nuestro país, y lo logramos”.

“Afortunadamente, no nos rendimos. Incluso cuando nos encontramos con dificultades, siempre nos enfocamos en buscar soluciones y trabajamos duro”, agregó. 

No se revelaron detalles sobre los precios de ninguno de los modelos.

Togg vendió alrededor de 30.000 unidades de su SUV eléctrico T10X en Türkiye el año pasado, su primer año completo de entregas.

Sus ventas hasta agosto de este año aumentaron un 42%, con unas 21.000 unidades.

Otras startups de vehículos eléctricos, incluidas Fisker, Lordstown y Arrival, han fracasado en otros mercados, aunque los inversionistas continúan financiando algunas de estas operaciones deficitarias.

El fundador de VinFast ha inyectado capital en el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, adquiriendo su división de I+D por 1.520 millones de dólares, en un intento por alcanzar el punto de equilibrio hacia finales de 2026.

El fabricante estadounidense vehículos Lucid ha recibido alrededor de 8.000 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, mientras que la inversión de 5.800 millones de dólares de Volkswagen en Rivian ha sido un salvavidas para la startup estadounidense.

FUENTE:TRT Español y agencias
