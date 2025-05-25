Rusia y Ucrania confirmaron la tercera y última etapa de un significativo intercambio de prisioneros, que se llevó a cabo bajo los términos del acuerdo alcanzado en Estambul a mediados de mayo.
El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que 303 de sus soldados regresaron desde Ucrania, mientras que Kiev recibió a 303 militares ucranianos.
"Actualmente, los soldados rusos se encuentran en territorio de la República de Bielorrusia, donde reciben atención médica y apoyo psicológico", añadió el comunicado. Luego, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, también confirmó el intercambio a través de su cuenta en la red social X, y agradeció al equipo que "trabajó día y noche para lograr este resultado".
Diálogos en Estambul
Estas negociaciones fueron el primer intento de diálogo directo entre las partes desde principios de 2022. Las reuniones de Estambul, que se llevaron a cabo el 16 de mayo tras meses de estancamiento, se consideraron una oportunidad crucial para buscar avances concretos hacia el fin de la guerra. El hecho de que Türkiye haya logrado sentar a ambos bandos junto a Estados Unidos fue visto como un logro significativo.
En ese encuentro, las delegaciones acordaron un intercambio masivo de prisioneros: 1.000 personas por cada lado, y coincidieron en seguir explorando caminos hacia una posible tregua.
Desde la firma del acuerdo, ya se realizaron dos canjes previos: el primero involucró a 390 personas por cada bando y el segundo a 307.