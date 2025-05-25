EUROPA
2 min de lectura
Rusia y Ucrania completan el mayor intercambio de prisioneros bajo el acuerdo de Estambul
Moscú y Kiev confirmaron la última fase del intercambio de prisioneros, un paso clave tras el diálogo directo facilitado por Türkiye en Estambul.
Rusia y Ucrania completan el mayor intercambio de prisioneros bajo el acuerdo de Estambul
Rusia dijo que había intercambiado otros 303 prisioneros de guerra ucranianos por el mismo número de soldados rusos retenidos por Kiev. / AP
25 de mayo de 2025

Rusia y Ucrania confirmaron la tercera y última etapa de un significativo intercambio de prisioneros, que se llevó a cabo bajo los términos del acuerdo alcanzado en Estambul a mediados de mayo.

El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que 303 de sus soldados regresaron desde Ucrania, mientras que Kiev recibió a 303 militares ucranianos.

"Actualmente, los soldados rusos se encuentran en territorio de la República de Bielorrusia, donde reciben atención médica y apoyo psicológico", añadió el comunicado. Luego, serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, también confirmó el intercambio a través de su cuenta en la red social X, y agradeció al equipo que "trabajó día y noche para lograr este resultado".

RECOMENDADOS

Diálogos en Estambul

Estas negociaciones fueron el primer intento de diálogo directo entre las partes desde principios de 2022. Las reuniones de Estambul, que se llevaron a cabo el 16 de mayo tras meses de estancamiento, se consideraron una oportunidad crucial para buscar avances concretos hacia el fin de la guerra. El hecho de que Türkiye haya logrado sentar a ambos bandos junto a Estados Unidos fue visto como un logro significativo.

En ese encuentro, las delegaciones acordaron un intercambio masivo de prisioneros: 1.000 personas por cada lado, y coincidieron en seguir explorando caminos hacia una posible tregua.

Desde la firma del acuerdo, ya se realizaron dos canjes previos: el primero involucró a 390 personas por cada bando y el segundo a 307.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato