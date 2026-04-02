Türkiye advirtió que la escalada de violencia en Oriente Medio podría extenderse por toda la región mientras continúan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y llamó a redoblar los esfuerzos diplomáticos.

En este contexto, el portavoz del ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, el contraalmirante Zeki Aktürk, afirmó el jueves que la guerra, iniciada con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y agravada tras la respuesta iraní contra Israel y contra activos militares y financieros de Estados Unidos en el Golfo, sigue representando una grave amenaza de una escalada regional más amplia.

En este sentido, Aktürk subrayó que “todas las disputas deben resolverse sobre la base del derecho internacional, mediante el diálogo y la diplomacia”.

Asimismo, añadió: “Nuestra postura firme y nuestros esfuerzos en esta dirección continúan. Esperamos que los conflictos que dañan la paz y la estabilidad de nuestra región terminen lo antes posible”.

Por otra parte, el portavoz también condenó los continuos ataques militares de Israel en varios frentes, incluidos Líbano, Siria y Palestina.

En particular, señaló que “los ataques de Israel en Líbano”, que violan el derecho internacional y el derecho humanitario, “han provocado la muerte de tres miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU”.