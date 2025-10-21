La hostilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el proceso bolivariano de Venezuela data de su primera presidencia. La diferencia es que, esta vez, el inquilino de la Casa Blanca ha recurrido a acusaciones sin fundamento en la realidad para justificar una amenaza de intervención en el país sudamericano.

Un cártel





El mandatario estadounidense acusa a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser miembro del Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

En realidad, el Cártel de los Soles fue creado antes de la llegada del expresidente venezolano Hugo Chávez al poder en 1999 . Sin embargo, no se trataba de una organización de narcotraficantes, sino de una red de corrupción conformada por militares de alto rango, involucrados en diversas actividades ilícitas.

El problema es que ni Trump, ni sus adláteres han mostrado evidencia alguna de la continua existencia misma del cártel , mucho menos de que el presidente Maduro pertenezca a él.

El único testimonio que existe de esa fantasmal organización criminal, son las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal . Este militar, que fue jefe de la inteligencia venezolana en la época de Chávez, fue arrestado por las autoridades en la isla de Aruba en 2014, a pedido de Washington, por estar presuntamente involucrado en tráfico de drogas. No obstante, Carvajal tuvo que ser liberado por tener pasaporte diplomático y, cuando regresó a Venezuela, fue recibido como un héroe .

Años después, en 2019, Carvajal rompió con el gobierno, y se pasó a la oposición, apoyando a la efímera –y francamente frívola– “presidencia” de Juan Guaidó. Luego de ser dado de baja, huyó a España, para evitar la extradición a EE.UU., que lo seguía acusando de ser narcotraficante.

Carvajal fue deportado a Estados Unidos por las autoridades españolas en 2023, donde se declaró culpable de tráfico ilícito de estupefacientes y, desde entonces, Carvajal ha “cooperado” con las autoridades, denunciando a Maduro y a algunos de sus más cercanos colaboradores como miembros del Cártel de los Soles .

Es decir, Washington cuenta con el testimonio de un militar desprestigiado, que rompió con el Gobierno de Maduro para pasar a la oposición, como única “prueba” de que el presidente venezolano es miembro de un cártel cuya existencia es dudosa.

Gracias a tamaña “revelación”, los medios estadounidenses especulan de que Carvajal no deberá cumplir la totalidad de la sentencia de 20 años que le fue impuesta por tráfico de drogas.

Dudas





Varios especialistas en América Latina, críticos del gobierno venezolano, han mostrado un escepticismo marcado con respecto a las acusaciones de la administración Trump.

Para John Walsh, especialista de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) el Cártel de los Soles es una especie de invención antojadiza cuyo objetivo es crear las condiciones para atacar a Venezuela. “No creo que exista un cártel como tal”, afirma Walsh.

Por su parte, Phil Gunson, analista de Crisis Group , afirma que “no existe tal cosa, así que difícilmente Maduro puede ser su jefe. Es un cuento”.

Es sintomático que ni siquiera el informe de la DEA correspondiente a 2025 menciona al Cártel de los Soles o a Maduro. La DEA, un organismo dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se supone que refleja la política oficial del Ejecutivo.

Dos cárteles





Y como si un cartel no fuera poco, la Casa Blanca ha decidido endosarle a Maduro la membresía de otra organización criminal: el Tren de Aragua. Según la administración de Trump, esta banda criminal se dedica a traficar con drogas a través del mar Caribe.