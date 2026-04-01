La vida cotidiana en Cisjordania ocupada quedó prácticamente paralizada el miércoles. Comercios, bancos, escuelas y oficinas públicas cerraron sus puertas, mientras que solo algunos servicios esenciales, como hospitales y panaderías, continuaron funcionando.

En Ramala, sede de la Autoridad Palestina, la escena era inusual: calles casi vacías, persianas bajadas y una calma tensa que reflejaba el impacto de la nueva legislación israelí.

La huelga general respondió al llamado del movimiento Fatah, que instó a la población a protestar contra la ley aprobada por el Parlamento israelí que permite aplicar la pena de muerte a prisioneros palestinos. El movimiento calificó la medida como una “peligrosa escalada” dirigida contra los palestinos y pidió, además, una movilización masiva y mayor presión internacional para intentar revertirla.

Una ley controvertida

El lunes, el Knéset aprobó la legislación que concede a los tribunales la autoridad para imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinatos intencionales de israelíes. La norma permite aplicar esta sentencia incluso sin que el fiscal la solicite ni exista un acuerdo unánime entre los jueces.

Asimismo, los tribunales militares en Cisjordania ocupada también podrán aplicarla.

Según autoridades palestinas, 117 detenidos podrían enfrentarse a la ejecución bajo la nueva ley. Esta medida llega, además, en un contexto en el que la población carcelaria palestina supera los 9.500 presos, entre ellos 350 menores y 73 mujeres.

Al mismo tiempo, funcionarios palestinos denuncian que los detenidos son sometidos a abusos sistemáticos, hambre y negligencia médica dentro de las cárceles.

La legislación también ha generado críticas dentro de Israel. De hecho, en febrero cerca de 1.200 figuras israelíes, entre ellas premios Nobel, exresponsables militares y antiguos jueces del Tribunal Supremo, denunciaron la medida como una “mancha moral”.

Todo ello ocurre mientras que, desde octubre de 2023, las medidas contra los detenidos palestinos se han endurecido aún más en medio de la agresión genocida contra Gaza, que ha dejado más de 72.000 muertos y 172.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Miedo entre las familias de los presos

Mientras tanto, entre muchas familias palestinas el miedo se ha instalado con fuerza tras la aprobación de la ley. En Cisjordania ocupada, Maisoun Shawamreh pasó la noche en vela pensando en su hijo, encarcelado desde hace tres años y a la espera de sentencia por cargos de intento de asesinato. “Las madres de los prisioneros… ninguna de nosotras durmió anoche”, relató Shawamreh. “Puede que sea ejecutado o puede que no”, dijo.

En la misma ciudad, decenas de activistas, facciones políticas y organizaciones de la sociedad civil se congregaron para protestar contra la legislación. Algunos manifestantes sostenían carteles con la imagen de un prisionero con los ojos vendados, flanqueado por dos sogas de ahorcamiento, una representación sombría de lo que temen que pueda suceder. En otras pancartas, junto a retratos de palestinos encarcelados, se leía: “Detengan la ley de ejecución de prisioneros antes de que sea demasiado tarde”.

“Cruel y discriminatoria”