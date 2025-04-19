De Estambul a Washington: El eco otomano detrás de la palabra favorita de Trump
TÜRKİYE
4 min de lectura
De Estambul a Washington: El eco otomano detrás de la palabra favorita de TrumpLa palabra preferida de Trump, “tarifa”, guarda un eco otomano. Desde sus raíces árabes hasta la política aduanera del Estambul del siglo XVI, su historia revela cómo la política moderna está moldeada por la historia global.
00:00
Puede parecer irónico que una palabra utilizada por un presidente estadounidense del siglo XXI para promover una economía aislacionista haya surgido en un mundo de comercio altamente interconectado. / TRT World
Esra Karataş AlpayEsra Karataş Alpay
19 de abril de 2025

La palabra que con frecuencia ha salido de la boca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tarifa”, tiene raíces que van mucho más allá de los pasillos de la Casa Blanca. El origen del término que Trump ha utilizado como símbolo de su nacionalismo económico se remonta al Imperio Otomano, a la lingüística árabe y a siglos de comercio intercultural.

Cuando Trump se paró frente a un podio en la Casa Blanca y declaró que “tariff” era su “palabra favorita” y “más hermosa que el amor”, pocos podían imaginar el largo y sinuoso camino que había recorrido el término. Ha viajado por imperios, lenguas y redes comerciales, conectando la Washington contemporánea con los antiguos centros de intercambio de Estambul.

“El uso que hace Trump de la palabra ‘tariff’ puede parecer exclusivamente estadounidense”, explica la doctora Canan Torlak, académica e investigadora independiente de historia económica con sede en Estambul, “pero sus raíces históricas están profundamente arraigadas en la filosofía económica otomana”.

Hoy en día, “tarifa” se refiere a un impuesto sobre importaciones o exportaciones. Pero su etimología cuenta una historia mucho más rica. Los estudiosos rastrean el término hasta la palabra árabe taʿrīf (تعريف), que significa “definir” o “informar”. Desde el árabe, pasó al persa, luego al turco otomano y más tarde a las lenguas del sur de Europa, italiano (tariffa), francés (tarif), hasta llegar al inglés.

“A medida que el comercio fluía por los puertos otomanos desde Asia hacia Europa, también lo hacía el lenguaje”, señala Torlak. “El término taʿrīfa, que hacía referencia a listas de aranceles aduaneros fijos, era común desde Estambul hasta Alejandría. Los comerciantes europeos se encontraban con estos documentos con frecuencia”.

Algunos expertos e historiadores han propuesto una teoría alternativa que vincula la palabra con el puerto español de Tarifa, nombrado en honor al comandante bereber del siglo VIII, Tarif ibn Malik. Al parecer, este puerto desempeñó un papel clave en el cobro de impuestos a la carga que ingresaba en la España musulmana, lo que podría haber influido en la terminología.

Sin embargo, muchos lingüistas se muestran escépticos. La teoría predominante favorece la línea árabe-otomana, ya que se alinea de forma más coherente con los patrones históricos de comercio y evolución lingüística.

Proteccionismo otomano en la práctica

Según Torlak, el uso moderno de las tarifas para proteger industrias nacionales tiene un antecedente claro en la política económica del Imperio Otomano.

“Tras la conquista de Constantinopla en 1453, los otomanos cerraron el mar Negro a las potencias extranjeras”, cuenta a TRT World. “Eso lo transformó, en efecto, en un mercado interno otomano”.

El imperio también desmanteló antiguos privilegios comerciales otorgados a las ciudades-estado italianas como Génova y Venecia. Para el siglo XVI, las tarifas se habían estandarizado: los comerciantes extranjeros pagaban entre un 5 y un 7 por ciento, los no musulmanes locales entre un 3 y un 4 por ciento, y los musulmanes solo entre un 2 y un 3 por ciento, según explica Torlak.

RECOMENDADOS

“Imponían tarifas más altas a los comerciantes extranjeros mientras favorecían el comercio interno. Era una política muy deliberada”, afirma. “Una que reflejaba las prioridades políticas y proyectaba soberanía”.

Y agrega: “Los otomanos dominaban el comercio terrestre y, aunque no contaban con una gran flota para el comercio marítimo, aun así prosperaban, en gran parte gracias a sus súbditos no musulmanes”.

En esencia, el imperio aprovechó su diversidad interna y políticas económicas selectivas para mantener el control sobre vastas rutas comerciales que abarcaban tres continentes.

Aplicaciones contemporáneas

Puede parecer irónico que una palabra utilizada por un presidente estadounidense del siglo XXI para promover una economía aislacionista haya surgido en un mundo de comercio altamente interconectado.

“En ambos casos, otomano tanto estadounidense, el uso de tarifas no fue solo económico. También fue político”, dice Torlak. “Y cuando surgieron desafíos, ambos miraron hacia el pasado. Los otomanos implementaron reformas en el siglo XVIII para restaurar su grandeza pasada. Hoy escuchamos frases como ‘Make America Great Again’. El sentimiento es muy familiar”.

A medida que el mundo sigue debatiendo la globalización y sus consecuencias, la palabra “tarifa” ofrece un recordatorio contundente: la historia nunca desaparece del todo, se transforma, se adapta y se repite.

“La historia tiene un gran sentido de la ironía”, concluye Torlak. “Una palabra que hoy se usa para cerrar fronteras, nació en un mundo donde no las había”.


RelacionadoTRT Global - Türkiye critica plan marítimo de Grecia y promete proteger sus derechos en el Egeo y el Mediterráneo

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país