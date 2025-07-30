En los términos más fuertes, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó el bloqueo y asedio devastadores que Israel ha impuesto sobre Gaza, al describir las condiciones de los palestinos en el enclave como “peores que en los campos nazis”.

Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, en Ankara este martes, Erdogan acusó a Tel Aviv de perpetrar un genocidio desde hace 22 meses en Gaza.

“El estado terrorista de Israel ha estado cometiendo un genocidio contra nuestros hermanos en Gaza, masacrándolos brutalmente durante 22 meses en un área de apenas 360 kilómetros cuadrados”, afirmó el mandatario turco.

Erdogan también denunció el uso sistemático del hambre y la privación del agua como armas contra la población civil: “El uso del hambre como arma contra los palestinos es la prueba más clara de que no tienen humanidad”.

Las declaraciones del líder turco se producen cuando aumenta la preocupación internacional por la crisis humanitaria en Gaza, donde la falta de alimentos, agua potable y suministros médicos ha alcanzado niveles críticos debido al prolongado bloqueo y los incesantes bombardeos israelíes.

Türkiye defiende la solución de dos Estados

En el marco de esta crisis, el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, reiteró durante una cumbre de la ONU que cualquier solución viable al conflicto de Palestina e Israel debe abordar “la raíz del problema: la ocupación”.

“La solución de dos Estados sigue siendo crucial no solo para una resolución pacífica del conflicto, sino también para garantizar una paz y seguridad sostenibles en toda la región”, afirmó Yilmaz en el encuentro que se realizó este lunes y martes en Nueva York.

“Debemos recordar por qué no se ha logrado hasta ahora: la ocupación. Cualquier solución realista debe enfrentar esta cruel naturaleza de la ocupación”, insistió.