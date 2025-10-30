El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, en Ankara, en un encuentro que se centró en los conflictos regionales y las relaciones de Türkiye con la Unión Europea.
Durante el encuentro, Erdogan afirmó que Türkiye podría avanzar rápidamente hacia la plena adhesión a la UE si el bloque reconoce la determinación demostrada por el país, reiterando que la comunidad turca en Alemania representa “un valor compartido y una riqueza” para ambas naciones. Además, criticó los recientes ataques de Israel en Gaza y pidió a Alemania y a organizaciones humanitarias actuar urgentemente para proteger a los palestinos.
“Subrayé la importancia que damos a la lucha contra el creciente racismo, la xenofobia y la islamofobia en Europa”, señaló Erdogan.
Las conversaciones también abordaron asuntos internacionales clave. El mandatario turco destacó que Ankara considera esenciales los esfuerzos diplomáticos continuos para lograr una “resolución justa y duradera” a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Asimismo, subrayó la necesidad de que Europa supere los problemas de suministro en materia de defensa, y se enfoque en proyectos conjuntos ante las nuevas condiciones de seguridad.
También destacó la importancia de una estrecha coordinación con Berlín sobre Siria y afirmó: “Reconocemos la importancia que Alemania otorga a trabajar en estrecha coordinación con nosotros en Siria”.
Por su parte, el canciller alemán declaró que su país buscará una cooperación más estrecha con Ankara en política de seguridad, describiendo a Türkiye como un “actor sumamente significativo en todos los asuntos de política exterior y seguridad” que conciernen a Alemania.
“Hamás no tiene armas nucleares, Israel sí”
En relación con el asunto de Gaza, Erdogan indicó que transmitió a Merz la postura de Ankara respecto a prevenir nuevas atrocidades en Gaza y a apoyar una solución de dos Estados para alcanzar una paz duradera.
En este contexto, criticó los recientes ataques de Israel en Gaza y exhortó a Alemania a adoptar una postura más firme.
“Hamas no tiene bombas ni armas nucleares, pero Israel sí las tiene, y las usó para atacar Gaza ayer”, dijo Erdogan. “Como Alemania, ¿no lo ven?”
Erdogan señaló que Türkiye y Alemania, como dos naciones influyentes con roles importantes a nivel regional y global, podrían trabajar conjuntamente para lograr la paz en Gaza. “Türkiye y Alemania son dos países clave que pueden colaborar para poner fin a la guerra en Gaza”, destacó.
Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones humanitarias, incluida la Cruz Roja Alemana y la Media Luna Roja de Türkiye, para que tomen medidas urgentes frente al genocidio y la hambruna en Gaza.“La Cruz Roja Alemana y la Media Luna Roja de Türkiye deben actuar para detener el genocidio y la hambruna en Gaza”, afirmó.
Las declaraciones de Erdogan se producen después de que Israel matara a más de 100 palestinos, incluidos 46 niños, en Gaza desde la noche del martes, violando un acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.