TÜRKİYE
Erdogan presiona por avances en relaciones con UE y la cooperación regional durante reunión con Merz
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó tras su reunión con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, que Berlín reforzará la cooperación de seguridad con Ankara, a la que describió como un "actor de gran importancia”.
El presidente turco, Erdogan, condena enérgicamente los recientes ataques de Israel contra Gaza. / AA
30 de octubre de 2025

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, en Ankara, en un encuentro que se centró en los conflictos regionales y las relaciones de Türkiye con la Unión Europea.

Durante el encuentro, Erdogan afirmó que Türkiye podría avanzar rápidamente hacia la plena adhesión a la UE si el bloque reconoce la determinación demostrada por el país, reiterando que la comunidad turca en Alemania representa “un valor compartido y una riqueza” para ambas naciones. Además, criticó los recientes ataques de Israel en Gaza y pidió a Alemania y a organizaciones humanitarias actuar urgentemente para proteger a los palestinos.

“Subrayé la importancia que damos a la lucha contra el creciente racismo, la xenofobia y la islamofobia en Europa”, señaló Erdogan.

Las conversaciones también abordaron asuntos internacionales clave. El mandatario turco destacó que Ankara considera esenciales los esfuerzos diplomáticos continuos para lograr una “resolución justa y duradera” a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asimismo, subrayó la necesidad de que Europa supere los problemas de suministro en materia de defensa, y se enfoque en proyectos conjuntos ante las nuevas condiciones de seguridad.

También destacó la importancia de una estrecha coordinación con Berlín sobre Siria y afirmó: “Reconocemos la importancia que Alemania otorga a trabajar en estrecha coordinación con nosotros en Siria”.

Por su parte, el canciller alemán declaró que su país buscará una cooperación más estrecha con Ankara en política de seguridad, describiendo a Türkiye como un “actor sumamente significativo en todos los asuntos de política exterior y seguridad” que conciernen a Alemania.

En relación con el asunto de Gaza, Erdogan indicó que transmitió a Merz la postura de Ankara respecto a prevenir nuevas atrocidades en Gaza y a apoyar una solución de dos Estados para alcanzar una paz duradera.

En este contexto, criticó los recientes ataques de Israel en Gaza y exhortó a Alemania a adoptar una postura más firme.

“Hamas no tiene bombas ni armas nucleares, pero Israel sí las tiene, y las usó para atacar Gaza ayer”, dijo Erdogan. “Como Alemania, ¿no lo ven?”

Erdogan señaló que Türkiye y Alemania, como dos naciones influyentes con roles importantes a nivel regional y global, podrían trabajar conjuntamente para lograr la paz en Gaza. “Türkiye y Alemania son dos países clave que pueden colaborar para poner fin a la guerra en Gaza”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones humanitarias, incluida la Cruz Roja Alemana y la Media Luna Roja de Türkiye, para que tomen medidas urgentes frente al genocidio y la hambruna en Gaza.“La Cruz Roja Alemana y la Media Luna Roja de Türkiye deben actuar para detener el genocidio y la hambruna en Gaza”, afirmó.

Las declaraciones de Erdogan se producen después de que Israel matara a más de 100 palestinos, incluidos 46 niños, en Gaza desde la noche del martes, violando un acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

FUENTE:TRT Español y agencias
