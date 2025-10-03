TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Funcionarios de seguridad de Türkiye informaron que el sospechoso trabajaba para el Mossad de Israel y estaba en contacto con Faysal Rasheed, miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Cicek habría recibido un pago de 4.000 dólares en criptomonedas el 1 de agosto para llevar a cabo la asignación. / Others
3 de octubre de 2025

Türkiye informó este viernes que detuvo a un detective privado acusado de trabajar para el Mossad, la agencia nacional de inteligencia de Israel, en una operación conjunta con fiscales y policía en Estambul, según fuentes de seguridad.

La Organización de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIT) señaló que el sospechoso, identificado como Serkan Cicek, fue puesto bajo custodia durante la operación “Actividad Metron”.

Funcionarios de seguridad añadieron que Cicek había estado trabajando para el Mossad y estaba en contacto con Faysal Rasheed, un miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.

Cicek supuestamente admitió haber realizado actividades de vigilancia en Estambul, por petición de Rasheed, sobre un activista palestino que se opone a las políticas de Israel en Oriente Medio.

Se dice que trabajó con Musa Kus, sentenciado a 19 años de prisión por espiar para Israel, y con el abogado Tugrulhan Dip, ambos declarados culpables de vender datos personales de registros públicos a detectives con fines de lucro.

De acuerdo a información de inteligencia de Türkiye, Cicek –cuyo nombre real es Muhammet Fatih Keles– cambió su identidad después de adquirir graves deudas y dejó su carrera empresarial para establecer una firma privada, Agencia de Detectives Pandora, en 2020.

Sospechoso recibió pago en criptomonedas

RECOMENDADOS



Los funcionarios turcos dijeron que Cicek llamó la atención del Mossad después de que empezara su trabajo de detective. El pasado 31 de julio, Rasheed supuestamente lo contactó vía WhatsApp, presentándose como empleado de un bufete de abogados internacional.

Rasheed entonces encargó a Cicek llevar a cabo una misión de vigilancia de cuatro días sobre un activista palestino que vive en Basaksehir, en las afueras de Estambul. Cicek habría recibido un pago de 4.000 dólares en criptomonedas el 1 de agosto para llevar a cabo la asignación.

Cicek supo que el objetivo era un activista palestino después de investigar el nombre en línea. A pesar de saber que su asociado Kus había sido encarcelado por espiar para Israel, aceptó el trabajo.

Las autoridades dijeron que Cicek visitó la dirección proporcionada por Rasheed pero no pudo encontrar al objetivo. Ingresó al complejo habitacional el 1 y 2 de agosto bajo el pretexto de buscar un apartamento para rentar y llevó a cabo una actividad de reconocimiento, pero no logró reunir la información que el Mossad había solicitado.

El 3 de agosto, Rasheed cortó el contacto, según funcionarios.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato