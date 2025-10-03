Türkiye informó este viernes que detuvo a un detective privado acusado de trabajar para el Mossad, la agencia nacional de inteligencia de Israel, en una operación conjunta con fiscales y policía en Estambul, según fuentes de seguridad.
La Organización de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIT) señaló que el sospechoso, identificado como Serkan Cicek, fue puesto bajo custodia durante la operación “Actividad Metron”.
Funcionarios de seguridad añadieron que Cicek había estado trabajando para el Mossad y estaba en contacto con Faysal Rasheed, un miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.
Cicek supuestamente admitió haber realizado actividades de vigilancia en Estambul, por petición de Rasheed, sobre un activista palestino que se opone a las políticas de Israel en Oriente Medio.
Se dice que trabajó con Musa Kus, sentenciado a 19 años de prisión por espiar para Israel, y con el abogado Tugrulhan Dip, ambos declarados culpables de vender datos personales de registros públicos a detectives con fines de lucro.
De acuerdo a información de inteligencia de Türkiye, Cicek –cuyo nombre real es Muhammet Fatih Keles– cambió su identidad después de adquirir graves deudas y dejó su carrera empresarial para establecer una firma privada, Agencia de Detectives Pandora, en 2020.
Sospechoso recibió pago en criptomonedas
Los funcionarios turcos dijeron que Cicek llamó la atención del Mossad después de que empezara su trabajo de detective. El pasado 31 de julio, Rasheed supuestamente lo contactó vía WhatsApp, presentándose como empleado de un bufete de abogados internacional.
Rasheed entonces encargó a Cicek llevar a cabo una misión de vigilancia de cuatro días sobre un activista palestino que vive en Basaksehir, en las afueras de Estambul. Cicek habría recibido un pago de 4.000 dólares en criptomonedas el 1 de agosto para llevar a cabo la asignación.
Cicek supo que el objetivo era un activista palestino después de investigar el nombre en línea. A pesar de saber que su asociado Kus había sido encarcelado por espiar para Israel, aceptó el trabajo.
Las autoridades dijeron que Cicek visitó la dirección proporcionada por Rasheed pero no pudo encontrar al objetivo. Ingresó al complejo habitacional el 1 y 2 de agosto bajo el pretexto de buscar un apartamento para rentar y llevó a cabo una actividad de reconocimiento, pero no logró reunir la información que el Mossad había solicitado.
El 3 de agosto, Rasheed cortó el contacto, según funcionarios.