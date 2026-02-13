A medida que los suministros médicos van desapareciendo en Gaza y las restricciones israelíes sobre la ayuda aumentan, los pacientes en estado crítico no sólo tienen que luchar contra sus enfermedades, sino también por acceder a tratamientos que puedan salvar su vida.

Médicos y organizaciones humanitarias han advertido que la escasez de medicamentos esenciales está lanzando a las personas más vulnerables, incluidos pacientes con cáncer, hacia crisis de salud irreversibles.

Hani Abu Abed, de 40 años y quien sufre de cáncer, vive en una tienda de campaña en la Ciudad de Gaza, aislado del tratamiento que necesita. Dice que cada día trae nuevos temores y deterioro físico.

“Siento que la muerte devora lentamente mi cuerpo”, expresa Abu Abed.

“Dentro de mí, el tumor crece con cada día que pasa. Sin tratamiento, me debilito más. Todo lo que siento es miedo y el lento acercamiento de la muerte”, continúa.

“Como mínimo, tengo derecho a recibir tratamiento y a recuperarme. Mi vida está en riesgo porque Israel está impidiendo que el tratamiento me llegue”, añade.

En diciembre, las autoridades israelíes anunciaron la prohibición a que 37 organizaciones humanitarias operen en Gaza a partir del 1 de marzo, después de que estas se negaran a proporcionar información detallada sobre su personal palestino.

Grupos humanitarios, incluidos Médicos Sin Fronteras (MSF), advierten que las restricciones continuas y la amenaza de más cierres están interrumpiendo las entregas médicas, y sumando presión adicional a un ya frágil sistema de salud.

"La quimioterapia quema nuestras venas, causa náuseas y asfixia, y trae un dolor insoportable. Anhelo que este período de tratamiento termine para poder volver a una vida normal. Estoy agotado de las dosis pospuestas", continúa Abu Abed.

"Temo que mi condición se deteriore. El tumor puede crecer nuevamente y propagarse. Puede que tenga que empezar de nuevo, o morir a causa de este bloqueo", apunta.

En una situación donde los ataques israelíes en el enclave han destruido la infraestructura, MSF continúa proporcionando servicios de salud esenciales como tratamiento contra el cáncer, atención de quemaduras, monitoreo de desnutrición, educación sanitaria y purificación de agua.

Aproximadamente 637.000 palestinos en Gaza, lo que representa un tercio de la población, dependen directamente de sus servicios.

Y lo que estos números revelan son vidas en peligro y niños al borde de la muerte.

Saltando al fuego

Nermin Al-Sabbagh, una madre de 44 años en Gaza, dice que la ofensiva ha dejado en su hija de 13 años profundas cicatrices, tanto físicas como psicológicas.

Rescatada de los escombros tras un ataque, la joven ahora lucha con una depresión severa, moldeada por meses de bombardeos, miedo y desplazamiento forzado.

“No podía creerlo cuando mi hija se rió por primera vez después de meses de aislamiento y miedo”, cuenta Al-Sabbagh a TRT World.

“Me aterra que su risa desaparezca. Sin medicina, no puede recuperarse”, completa.

MSF proporciona apoyo psicológico y medicación que restauraron la capacidad de su hija para hablar e interactuar. Al no contar con apoyo continuo, todos los días la menor está en riesgo de que vuelvan el miedo y el trauma, con la posibilidad de causar un daño psicológico irreversible, dice Al-Sabbagh.

“El terapista le enseñó a mi hija cómo manejar su miedo y lidiar con el sonido de los bombardeos. Mi hija mejoró. El tratamiento le permitió hablar nuevamente y participar en la vida diaria”, relata la madre.

“Con la atención médica y la nutrición proporcionadas por MSF, sentí que mi hija estaba bien”.