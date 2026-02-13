A medida que los suministros médicos van desapareciendo en Gaza y las restricciones israelíes sobre la ayuda aumentan, los pacientes en estado crítico no sólo tienen que luchar contra sus enfermedades, sino también por acceder a tratamientos que puedan salvar su vida.
Médicos y organizaciones humanitarias han advertido que la escasez de medicamentos esenciales está lanzando a las personas más vulnerables, incluidos pacientes con cáncer, hacia crisis de salud irreversibles.
Hani Abu Abed, de 40 años y quien sufre de cáncer, vive en una tienda de campaña en la Ciudad de Gaza, aislado del tratamiento que necesita. Dice que cada día trae nuevos temores y deterioro físico.
“Siento que la muerte devora lentamente mi cuerpo”, expresa Abu Abed.
“Dentro de mí, el tumor crece con cada día que pasa. Sin tratamiento, me debilito más. Todo lo que siento es miedo y el lento acercamiento de la muerte”, continúa.
“Como mínimo, tengo derecho a recibir tratamiento y a recuperarme. Mi vida está en riesgo porque Israel está impidiendo que el tratamiento me llegue”, añade.
En diciembre, las autoridades israelíes anunciaron la prohibición a que 37 organizaciones humanitarias operen en Gaza a partir del 1 de marzo, después de que estas se negaran a proporcionar información detallada sobre su personal palestino.
Grupos humanitarios, incluidos Médicos Sin Fronteras (MSF), advierten que las restricciones continuas y la amenaza de más cierres están interrumpiendo las entregas médicas, y sumando presión adicional a un ya frágil sistema de salud.
"La quimioterapia quema nuestras venas, causa náuseas y asfixia, y trae un dolor insoportable. Anhelo que este período de tratamiento termine para poder volver a una vida normal. Estoy agotado de las dosis pospuestas", continúa Abu Abed.
"Temo que mi condición se deteriore. El tumor puede crecer nuevamente y propagarse. Puede que tenga que empezar de nuevo, o morir a causa de este bloqueo", apunta.
En una situación donde los ataques israelíes en el enclave han destruido la infraestructura, MSF continúa proporcionando servicios de salud esenciales como tratamiento contra el cáncer, atención de quemaduras, monitoreo de desnutrición, educación sanitaria y purificación de agua.
Aproximadamente 637.000 palestinos en Gaza, lo que representa un tercio de la población, dependen directamente de sus servicios.
Y lo que estos números revelan son vidas en peligro y niños al borde de la muerte.
Saltando al fuego
Nermin Al-Sabbagh, una madre de 44 años en Gaza, dice que la ofensiva ha dejado en su hija de 13 años profundas cicatrices, tanto físicas como psicológicas.
Rescatada de los escombros tras un ataque, la joven ahora lucha con una depresión severa, moldeada por meses de bombardeos, miedo y desplazamiento forzado.
“No podía creerlo cuando mi hija se rió por primera vez después de meses de aislamiento y miedo”, cuenta Al-Sabbagh a TRT World.
“Me aterra que su risa desaparezca. Sin medicina, no puede recuperarse”, completa.
MSF proporciona apoyo psicológico y medicación que restauraron la capacidad de su hija para hablar e interactuar. Al no contar con apoyo continuo, todos los días la menor está en riesgo de que vuelvan el miedo y el trauma, con la posibilidad de causar un daño psicológico irreversible, dice Al-Sabbagh.
“El terapista le enseñó a mi hija cómo manejar su miedo y lidiar con el sonido de los bombardeos. Mi hija mejoró. El tratamiento le permitió hablar nuevamente y participar en la vida diaria”, relata la madre.
“Con la atención médica y la nutrición proporcionadas por MSF, sentí que mi hija estaba bien”.
Una creciente disputa entre Israel y MSF se centra en las exigencias israelíes de que la organización comparta información delicada sobre su personal como condición para continuar sus operaciones. MSF ha rechazado la solicitud, advirtiendo que tales divulgaciones podrían poner en peligro a sus trabajadores y socavar los principios de independencia humanitaria.
La organización sostiene que cualquier suspensión de su trabajo tendría consecuencias graves para los pacientes en Gaza, donde los servicios médicos ya están al borde del colapso.
“Viví días duros con la enfermedad de mi hija, enfrentando mil espectros de muerte a la vez”, dice Al-Sabbagh.
La crisis en los suministros médicos de Gaza ha empeorado desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023, matando a 1.700 trabajadores de la salud. Tel Aviv ha destruido 96 hospitales y centros médicos, dejándolos fuera de servicio durante todo el conflicto.
Las farmacias están vacías y los medicamentos son costosos. MSF proporciona gran parte de ellos de forma gratuita.
“Sin MSF, no habría podido encontrar tratamiento para mi hija. Los medicamentos psiquiátricos solo están disponibles a través de ellos. Los retrasos o interrupciones podrían empeorar su condición”, dice Al-Sabbagh.
“Ella temblaba cada vez que pasaba un avión. Se descontrolaba cuando escuchaba metal raspando el suelo. No importaba cuánto intentáramos consolarla, no podíamos”, recuerda.
A pesar de las restricciones a la entrada de medicamentos, las intervenciones médicas alivian las enfermedades en Gaza, y los palestinos en el enclave se aferran a cualquier oportunidad de recuperación.
"No quiero que mi hija vuelva a presenciar la muerte. Nadie quiere saltar al fuego", insiste Al-Sabbagh.
Atención médica en declive
R.H., una supervisora administrativa de MSF identificada solo por sus iniciales debido a la política organizacional, explica el contexto más amplio: “Nuestros equipos cubren una amplia franja de la infraestructura sanitaria de Gaza. Nuestra ausencia significaría una verdadera catástrofe”.
La organización monitorea la desnutrición causada por el hambre, administra tratamiento para enfermedades crónicas, hace seguimiento a pacientes con quemaduras y asegura el acceso a agua potable segura.
Cada servicio está ahora en riesgo, y cada miembro del personal se enfrenta al desempleo, dice.
El número de empleados de MSF en Gaza es aproximadamente de 1.400.
Cada interrupción empeora las enfermedades de los pacientes, la mortalidad infantil y la propagación de epidemias, dice R.H.
Ahora bien, los grupos de ayuda dicen que estos casos reflejan solo una pequeña porción del impacto humanitario después de dos años de ofensiva.
Los efectos son visibles en la vida diaria: pacientes sufriendo obstáculos por acceder a tratamiento, niños lidiando con traumas, preocupaciones sobre la calidad del agua y las enfermedades, atención de salud materna limitada, creciente desempleo y aumento de la inseguridad alimentaria.
Con la incertidumbre que rodea el acceso a la ayuda y las restricciones operacionales, el futuro de la provisión de atención médica en Gaza permanece incierto.
“Bloquear nuestros servicios significa detener el tratamiento para diabetes, enfermedades renales, hipertensión y más. Más de 30.000 pacientes y heridos que necesitan tratamiento urgente en el extranjero están siendo privados debido a las restricciones impuestas por la ocupación”, dice R.H. a TRT World.
“Del mismo modo, víctimas de quemaduras, niños con deformidades congénitas y recién nacidos con bajo peso dependen de atención médica inmediata”.