Pese a los recientes avances diplomáticos sobre Gaza, y un alto el fuego que entró en vigencia hace meses, Israel sigue extendiendo su violencia en el enclave, agravando la ya desesperada crisis humanitaria. Mientras los ataques de Tel Aviv continúan matando a palestinos en distintos puntos del territorio, las autoridades de salud informan que Israel entregó 54 cuerpos de palestinos y 66 cajas con restos.

Este jueves, ataques de las fuerzas israelíes mataron a un palestino e hirieron a otra mujer en Gaza. Testigos señalaron a la agencia Anadolu que las acciones militares tuvieron como objetivo el este de la Ciudad de Gaza, el este de Deir al Balah y el este de Jan Yunis.

Según fuentes medicas, tropas israelíes dispararon y mataron a un palestino cerca de Bani Suhaila, en el este de Jan Yunis. Y en el centro de esa ciudad, una mujer de 28 años, Aya Khader Barbach, resultó herida después de que fuerzas israelíes abrieran fuego contra su tienda cercana a Abu Hamid.

Estos hechos se suman a los ataques registrados el martes y el miércoles, que dejaron al menos 23 palestinos muertos en incidentes en distintos puntos del enclave.

De manera paralela, fuerzas israelíes demolieron edificios e instalaciones al este del barrio de Al-Tuffah, en la Ciudad de Gaza, y llevaron a cabo un ataque aéreo en la zona. El área también fue impactada por bombardeos de artillería y fuego intenso de armas automáticas desde vehículos militares israelíes. Asimismo, aviones de guerra atacaron zonas al este de Deir al Balah, en el centro de Gaza, donde permanecen desplegadas fuerzas israelíes.

Relacionado TRT Español - Director para Israel-Palestina de HRW renuncia por informe vetado sobre “lesa humanidad” de Tel Aviv

Pese al alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes no han cesado sus ataques contra la población palestina. En los últimos cuatro meses, los ataques israelíes han matado a 524 palestinos y herido a otros 1.360, además de registrarse al menos 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza.

El acuerdo buscaba poner fin a la ofensiva israelí sobre Gaza que, en más de dos años, ha causado la muerte de cerca de 71.600 palestinos y ha dejado más de 171.300 heridos, además de destruir aproximadamente el 90% de la infraestructura civil del enclave.

Gaza recibe 54 cuerpos de palestinos

En paralelo a los ataques, el Ministerio de Salud de Gaza informó que 54 cuerpos palestinos y 66 cajas que contienen restos humanos fueron transferidos al enclave por parte de Israel, en una entrega realizada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En un comunicado emitido este miércoles, el ministerio precisó que los cuerpos y los restos llegaron al Complejo Médico Al Shifa a bordo de vehículos de la Cruz Roja. Los equipos médicos iniciaron de inmediato los procedimientos forenses correspondientes, de conformidad con los protocolos médicos establecidos.